Samsung predstavio novu Bespoke liniju uređaja

Ove godine Samsung nudi holističko iskustvo širenjem Bespoke koncepta na cijeli dom. U središtu pozornosti su unaprijeđeni kuhinjski, ali i drugi kućanski uređaji koje svakodnevno koristimo s elegantnim bojama, ažuriranim značajkama i vrhunskim završnim obradama. Novost u ovoj liniji je globalno predstavljanje Bespoke AI perilice i sušilice rublja kao i novih Bespoke kuhinjskih uređaja.

Za europsko tržište, ta linija uključuje potpuno nove Bespoke pećnice na bazi AI tehnologije koje će biti predstavljene u drugoj polovici 2022. godine. Bespoke pećnica nudi povezane značajke putem aplikacije SmartThings, čineći kuhanje jednostavnijim i učinkovitijim uz ukusne rezultate. AI Pro Cooking tehnologija može prepoznati sastojke, u skladu s njima optimizirati postavke te pratiti hranu dok se kuha, a sve kako bi spriječilo da ona bude previše ili nedovoljno pečena.

Značajka Dual Cook Steam korisnicima omogućuje pripremu zdravih jela na pari i hrane u pećnici pomoću korištenja različitih postavki u isto vrijeme. Osim toga, značajka Sense-to-Open jednostavno otvara vrata pećnice samo jednim dodirom, čime donosi elegantan i minimalistički dizajn s ravnim vratima bez ručki. Ostatak Bespoke serije, uključujući perilicu posuđa i indukcijsku ploču za kuhanje, bit će dostupan u drugoj polovici 2022. godine.

Nova Bespoke AI perilica i sušilica opremljena je Samsung tehnologijama za uštedu energije i ekološki osviještenim funkcijama, uključujući AI Ecobubble , AI Wash i SpaceMax .

Također, Samsung je na događaju istaknuo kako se Bespoke dizajn razvijao kroz brojne natječaje za dizajn, suradnje s umjetnicima i ekskluzivne panele, prikazujući Bespoke prilagodljive mogućnosti. Samsung je surađivao i na posebnim projektima za dizajn Bespoke hladnjaka s poznatim umjetnicima, poput Andyja Rementera i Alexa Probute, donoseći novu razinu personalizacije uz nedavno predstavljenu MyBespoke uslugu u SAD-u.

MyBespoke će korisnicima ponuditi mogućnost dizajna i izrade prilagođenih, jedinstvenih ploča hladnjaka s francuskim vratima po narudžbi. Samsung MyBespoke ploče po narudžbi bit će dostupne kasnije u ovoj godini u SAD-u.

Pametniji, praktičniji život u kući

Bespoke povezano iskustvo više je od pukog upravljanja uređajima putem aplikacije. Riječ je o stvaranju personaliziranih doživljaja pametnog doma korištenjem AI tehnologije kako bi život u domu učinio praktičnijim za individualne korisnike. S ciljem poboljšanja tih mogućnosti, Samsung ovog lipnja globalno predstavlja SmartThings Home Life - hub za povezivanje uređaja koji kombinira šest osnovnih kućnih usluga: kuhanje, energija, njega odjeće, njega kućnih ljubimaca, njega zraka i njega doma. SmartThings Home Life omogućuje korisnicima da prilagode način na koji njihovi uređaji rade zajedno na temelju usluga koje su im potrebne.

SmartThings će također igrati ključnu ulogu u Samsung partnerskom programu s tvrtkom ABB, tehnološkim liderom za razvoj holističkog rješenja za pametnu gradnju. Ova suradnja, kombinirat će Samsung SmartThings aplikaciju i ABB free@home rješenje za neprimjetno povezivanje s postojećim sustavima upravljanja imovinom korisnika. U drugom koraku, suradnja će omogućiti korisnicima povezivanje niza uređaja za bolje prebacivanje električnog opterećenja kroz centralizirani sustav. Ovo donosi prednosti poput uštede energije i novca, kao i smanjenja emisije ugljika, dok dodatno proširuje pristup SmartThings aplikaciji i najnovijoj tehnologiji pametnih kuća u cijelom svijetu.

Održivost od početka do kraja

Predanost očuvanju okoliša dugo je bila srž dizajna Samsung proizvoda. Najnoviji Bespoke uređaji nisu iznimka, svi su dizajnirani imajući na umu održivi životni ciklus proizvoda od početka do kraja.

Samsung Bespoke uređaji napravljeni su da budu što učinkovitiji i održiviji. Počevši od proizvodnje, uključujući fragmente stakla. Samsung nastoji spriječiti onečišćenje tla minimizirajući otpad koji nastaje iz tvornica. Također, reciklira tekuće materijale kao što su otpadno ulje i boje u gorivo kako bi se kasnije mogli ponovno koristiti. Samsung proizvodni pogoni za digitalne uređaje u Koreji postigli su stopu recikliranja industrijskog otpada od 93% u 2019., koja je porasla na 98% u 2021. godini. Samsung će nastaviti povećavati stopu recikliranja i u budućnosti.

Što se tiče isporuke proizvoda, Samsung smanjuje pretjeranu ovisnost o prirodnim resursima korištenjem ekoloških kutija za pakiranje koje korisnici kasnije mogu prenamijeniti u razne korisne proizvode. Samsung također nudi digitalne priručnike putem QR kodova koji smanjuju upotrebu papira.

Održive značajke protežu se i na uređaje kada su u upotrebi. Samsung hladnjaci koriste napredni kompresor s digitalnim pretvaračem dok Samsung perilice rublja koriste tehnologiju poput AI Ecobubble značajke. Uz ove inovativne tehnologije, Samsung je uspio smanjiti potrošnju energije hladnjaka za 67% od 2000. do 2020. i 53% za perilice rublja s bubnjem od 2011. do 2020. godine. Rezultat ovih napora prepoznat je certifikatima Energy Star. Za Samsung korisnike to znači smanjenje troškova energije uz smanjenje emisije stakleničkih plinova.

Usluga SmartThings Energy također može pomoći korisnicima u uštedi energije praktičnim isključivanjem uređaja kada se ne koriste, kao i podešavanjem roleta i klima uređaja, smanjujući rasipanje energije uz stvaranje održivih navika kod kuće.

Za svaki kućanski uređaj, pravilno odlaganje na kraju životnog ciklusa proizvoda od najveće je važnosti u cijelom procesu održivosti. Kako bi dugotrajnije osigurao kućanske uređaje, počevši od srpnja, Samsung će ponuditi 20-godišnje jamstvo za ključne komponente uređaja kao što su motori s digitalnim inverterom i digitalni inverterski kompresori za Bespoke uređaje. Osim toga, zahvaljujući Bespoke modularnom dizajnu, korisnici mogu, kada se zažele promjene, prilagoditi izgled svojih kućanskih uređaja.

U konačnici, Samsung proizvodi dizajnirani su da budu fleksibilni, izdržljivi i učinkoviti, produžujući životni ciklus proizvoda uz smanjenje otpada. Ovi napori odražavaju odluku tvrtke Samsung da pomogne u stvaranju održivije budućnosti.