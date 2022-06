Na što obratiti pažnju pri odabiru pametnog sata?

Kada pričamo o pametnim satovima, većina ljudi ih povezuje s uređajima za praćenje zdravlja i fitnessa kojim se služe samo fizički aktivni korisnici. Dok su praćenje sporta i zdravlja definitivno temeljne značajke većine pametnih satova, oni također sadrže niz zanimljivih funkcija za koje dosad niste znali, a ponekad je ta jedna značajka dovoljna da napravi značajnu razliku u zadovoljstvu korisnika.

Čim kupimo uređaj, odmah entuzijastično testiramo sve zdravstvene i sportske funkcije pa se više krećemo, svako malo provjeravamo otkucaje srca, a nakon treninga provjeravamo koliko smo kalorija potrošili. Ali, pametni satovi mogu puno više od toga pa nam uz pomoć funkcija cjelodnevnog praćenja svih parametara zdravlja pomažu u izvršavanju svakodnevnih zadataka. Zato je dobro odabrati onaj pametni sat koji ima sve što vam može zatrebati, a jedan od njih je Huawei Watch GT 3 Pro koji će vas oduševiti ne samo izgledom, već i značajkama za koje niste znali da pametni satovi posjeduju.

Oslonite se na Watch GT 3 Pro pametni sat

Jedna od najosnovnijih komponenti svakog uređaja je baterija. Sigurno ste bili u situaciji da vam se uređaj ispraznio u krivom trenutku, neposredno prije izlaska s prijateljima, tijekom treninga ili za vrijeme odmora na koji ste zaboravili ponijeti punjač. To je ono što pametne satove razlikuje od tradicionalnih satova, s vremena na vrijeme ih moramo napuniti. Srećom, baterija Watch GT 3 Pro serija pametnih satova pruža trajanje baterije do 14 dana na satu od titanijuma i do 7 dana u keramičkoj verziji tako da možete uživati bez brige o bateriji.

Budite uvijek spremni

Osim same baterije, važan element pametnog sata je i brzina kojom će se ona napuniti. Tijekom praznika imamo razne planove i spontane dogovore poput izleta, zabava ili jednodnevnog odlaska na more. U takvim trenucima nitko nema vremena čekati da se pametni sat napuni. Watch GT 3 Pro podržava brzo i praktično bežično punjenje te mu je potrebno tek 10 minuta da se napuni za cjelodnevnu upotrebu. Bežično punjenje također omogućuje i punjenje u pokretu.

Najvažniji podaci nadohvat ruke

Kao i kod pametnih telefona, više puta dnevno gledamo zaslon našeg pametnog sata kako bismo provjerili naše podsjetnike, dolazne obavijesti ili uključili željeni način rada prije treninga. Zato je važno da uređaj bude opremljen kvalitetnim i izdržljivim zaslonom koji nam pruža cjelodnevnu podršku i lijepi vizualni ugođaj.

Bilo da provedete cijeli dan na suncu ili odmarate u hladu, zaslon sata će uvijek biti jasan. Kada se poželite rashladiti, slobodno skočite u more zato jer je to prvi Huaweijev sat otporan na slanu vodu. Osim po danu, AMOLED zaslon visoke razlučivosti dobro će vam koristiti i noću. Ako volite promatrati zvijezde, sat će vam pružiti dodatne informacije o trenutnoj mjesečevoj fazi pa čak i udaljenosti između Zemlje i mjeseca ako u postavkama odaberete odgovarajuće lice sata. S obzirom na izradu od safirnog stakla te izdržljivost koju taj materijal donosi, ne morate se brinuti o mogućim ogrebotinama tijekom korištenja.

Sat za svaku priliku

Uz mnoštvo dostupnih lica sata, zaslon je savršen način da naglasite svoj stil ili trenutno raspoloženje, osobito tijekom uzbudljivih ljetnih aktivnosti. Jednostavno prilagodite lice sata sukladno prilici. Opcija uvijek uključenog zaslona pružit će vam izgled tradicionalnog sata i bit će elegantan nakit za ljetno vjenčanje te zabavan dodatak za roštilj ili zabavu na plaži. Štoviše, galerija lica sata također će vam pružiti profesionalni izgled za poslovni sastanak ili svečanu priliku, a na vama je da odaberete lice sata koje vam najviše odgovara.

Štoviše, možete odabrati i dinamička lica sata koja se mijenjaju kako dan odmiče ili ovisno o vašoj dnevnoj razini aktivnosti. Primjerice, odaberete li temu „Dan i noć", sat će vam prikazivati animacije koje se mijenjaju s izlaskom i zalaskom sunca dok tema „Zelena djetelina" prikazuje različite faze cvjetanja koje prate vaš napredak kroz dan.

Watch GT 3 Pro kombinira sva osnovna obilježja pametnog sata s onim naprednim kako bi korisnicima pružio pouzdan i jedinstven uređaj koji će vam služiti kao osobni asistent, osobni trener i privlačan modni dodatak.

Pametni satovi Huawei Watch GT 3 Pro serije mogu se sinkronizirati sa svim Android ili iOS pametnim telefonima.