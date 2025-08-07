Pameti uređaji za pametan godišnji

Ljeto nije samo godišnje doba - to je osjećaj. Usporen ritam, sunce koje grije i kad ne mora, bezbrižni trenuci bez ekrana... ali i oni s ekranom, jer priznajmo - tehnologija je tu da nam život učini lakšim, zabavnijim i boljim. I dok ljeto volimo zbog njegove jednostavnosti, upravo zato su nam potrebni uređaji koji se uklapaju bez napora, rade bez zastajkivanja i nose se bez opterećenja. Ljeto je vrijeme kada skidamo sat, palimo glazbu, bilježimo trenutke i pokušavamo uskladiti opuštanje s pokretom. No, što ako možete imati sve to - i više - uz samo nekoliko pametnih uređaja? Huawei nudi upravo to: nosive i multimedijske gadgete koji su funkcionalni, stilski privlačni i savršeno prilagođeni vrućim danima, bilo da ste na plaži, u planinama, kafiću ili na laptop-free godišnjem.

Huawei Watch 5 - luksuz zdravlja, čak i na +30 °C

Novi Huawei Watch 5 je više od sata, to je vaš osobni trener, wellness asistent i modni dodatak u jednom. Napravljen od nehrđajućeg čelika (42 mm) ili titanija (46 mm), ovaj sat odlično podnosi ljetne uvjete zahvaljujući vodootpornosti 5ATM, otpornosti na prašinu i AMOLED zaslonu s 3000 nita svjetline - što znači da je zaslon savršeno vidljiv čak i pod jakim suncem.

Uz TruSeenTM 5.5+ senzor možete pratiti otkucaje srca, razinu kisika u krvi (SpO₂) i količinu stresa. Pametno praćenje sna pomaže vam brže se regenerirati, a baterija do 11 dana omogućuje da zaboravite punjač kod kuće. Huawei Watch 5 napravljen je za sve ljubitelje zdravog života i tehnologije, ali i sve koji žele elegantan pametni sat koji izgleda dobro i na poslovnom ručku i uz lanenu košulju na terasi.

Huawei Watch Fit 4 - ljetni partner za pokret

Ako tražite lagani i sportski orijentiran pametni sat koji je praktički neprimjetan na ruci, Watch Fit 4 je pun pogodak. Težak samo 26 g, tanak 9,9 mm, s velikim 1.82″ AMOLED zaslonom ovaj sat neće zakazati ni u nezaboravnoj vožnji u kajaku, ni u jutarnjem ljetnom trčanju po vrelom asfaltu. Aluminijsko kućište, zamjenjivi remeni i do 10 dana baterija čine ga idealnim za putovanja i outdoor sportove. Uz ugrađen barometar i visinomjer možete pratiti vremenske promjene (super korisno za one koji ljeto provode u planinama), a sunflower GNSS sustav jamči preciznu lokaciju bez potrebe za mobitelom što je idealno za trail trčanje ili istraživanje stranog grada ili okolnih otočkih puteva i prečaca. Huawei Watch Fit 4 podržava više od 100 sportova, uključujući plivanje i SUP, a izdržljiv je i u vodi (5ATM) pa je idealan za one koji ljeti planiraju biti aktivni uz lagani, elegantni gadget koji prati tempo bez da im smeta na ruci.

Huawei FreeBuds 6 - slušalice koje prate ljetni ritam

Bilo da se izležavate na plaži, sjedite u vlaku ili radite iz beach bara, Huawei FreeBuds 6 bežične slušalice su iznimno praktičan dodatak. Riječ je o slučalicama otvorenog tipa, što znači da ne zagušuju sluh, savršeno kad želite biti svjesni okoline. Podržavaju Hi-Res bežični zvuk (do 48 kHz), imaju planarni driver za visoke tonove i dual-magnetni bass driver za iznenađujuće snažan bas što će biti osobito korisno u slušanju omiljene glazbe.

Buka se uklanja pametnim AI-ANC algoritmom, koji je koristan čak i uz vjetar, a baterija je toliko moćna da omogućuje do 8 sati slušanja s jednim punjenjem i 36 sati s kućištem, za putovanje i godišnji odmor bez stresa. Huawei FreeBuds 6 su savršene bežične slušalice za sve koji ovo ljeto žele bolji soundtrack, bez pregrijavanja u ušima i bez nerviranja zbog prekida veze.

Huawei MatePad 11.5″S - tablet koji prkosi suncu

Ako tražite produktivnost bez laptopa, Huawei MatePad 11.5"S s PaperMatte zaslonom pravo je iznenađenje. Riječ je o 2.8K zaslon panelu (2800x1840) sa brzinom osvježavanja zaslona od 144 Hz koji simulira teksturu papira, što ga čini izuzetno udobnim za oči i na direktnom suncu - bez odsjaja. Uz to, podržava M‑Pencil olovku 3. generacije (latencija 2 ms) i tipkovnicu za lakšu produktivnost, bilo da pišete dnevnik putovanja, crtate ili odgovarate na mailove u ljetnom pokretu.

PaperMatte zaslon ne reflektira svjetlo, što znači da možete čitati e-knjigu na plaži bez škiljenja, a super tanko kućište debljine samo 6,2 mm garantira da će biti lagan i praktičan za torbu ili ruksak. Moćna baterija omogućuje do 12 sati gledanja videa, za bingeanje serija dok se odmarate u hladu i kao takav je idealan za studente, kreativce, freelancere ili roditelje koji žele edukativnu zabavu za djecu, ali i sve koji ne žele nositi laptop na godišnji.

Pametno ljeto počinje pametnim odabirom

Tehnologija ne bi trebala usporavati naš ritam, već ga pratiti - nenametljivo, ali učinkovito. Upravo to čini razliku između još jednog gadgeta i pravog suputnika. Svi ovi uređaji imaju jednu stvar zajedničku: prilagođeni su stvarnom životu. Ne smetaju, ne nameću se i ne traže vašu stalnu pažnju. Oni jednostavno rade - diskretno, učinkovito i s dovoljno stila da postanu prirodan dio vaše svakodnevice. Stoga, ako ovo ljeto želite uživati, kretati se slobodno, stvarati uspomene i pritom imati podršku tehnologije koja zna kada treba biti tiha, a kada glasna, Huawei je pun pogodak.