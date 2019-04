Samsung pokazao tri nova pametna telefone Galaxy A serije

Novu Galaxy A seriju čini šest različitih pametnih telefona pa korisnici mogu odabrati onaj koji najbolje odgovara njihovom načinu života i platežnim mogućnostima. Uređaji iz Galaxy A linije sadrže sve što je potrebno - najveći i najsvjetliji zaslon za pregledavanje sadržaja, širokokutnu kameru s trostrukim lećama i snažnu bateriju koja ne zahtijeva često punjenje.

„Samsung Galaxy A seriju karakteriziraju vrhunska tehnologija i inovacije te napredne značajke koje ih razlikuju od ostalih, dok današnjoj generaciji omogućuju da za uložen novac dobiju najbolje od onoga što im je potrebno - vrhunski zaslon, najbolju kameru i najsnažniju bateriju.", rekao je Hadrian Baumann, viši potpredsjednik i voditelj prodaje u tvrtki Mobile Electronics Europe.

Dizajniran za europsko tržište

Galaxy A razvijen je kao odgovor na kontinuirani rast u ovom segmentu i povećana očekivanja korisnika koji traže kvalitetu i inovacije. Kako bi zadovoljio potrebe korisnika na europskom tržištu, Samsung uvodi Galaxy A20e i A40 s vrhunskim inovacijama, uobičajenima za A seriju, i manji zaslon koji odražava snažan trend u prodaji kompaktnih uređaja u Europi.

Galaxy A20e

Galaxy A20e ima 5,8-inčni Infinity-U zaslon, pruža dugotrajnu izvedbu te je dizajniran kako bi održao korak sa svakodnevnim zahtjevima. Opremljen snažnom baterijom kapaciteta 3.000 mAh, A20e korisnicima omogućuje gledanje omiljenih filmova, igranje igara ili obavljanje više zadataka istovremeno, dok tehnologija brzog punjenja od 15 W znači da je samo kratko punjenje dovoljno za ponovno pokretanje.

Galaxy A40

Galaxy A40 je namijenjen onima koji istovremeno žele kompaktni oblik uz nepromijenjeni doživljaj gledanja i vrhunske performanse. Uz to, 5,9-inčni Infinity-U zaslon od ruba do ruba korisnicima nudi neprekinuti vizualni doživljaj. Bez obzira radi li se o streamingu ili igranju videoigara, Full HD+ AMOLED zaslon pruža izvanrednu kvalitetu slike i jasnoću. Galaxy A40 karakterizira i napredna tehnologija - dvostruka kamera koja omogućuje širokokutne snimke do 123°, inteligentni optimizator scene koji donosi najbolje iz svake fotografije te snažna prednja kamera od 25 megapiksela.

Galaxy A80

Dizajniran i kreiran s prvom Samsung rotirajućom kamerom, Galaxy A80 omogućuje korisnicima da bez problema zabilježe svijet oko sebe. Automatska rotirajuća kamera ne pruža samo jednako izvanredno iskustvo za stražnju i prednju kameru, već omogućuje nesmetan prikaz preko cijelog zaslona. Novi sAMOLED 6,7-inčni FHD+ Infinity zaslon korisnicima donosi živopisne detalje i, u kombinaciji s Dolby Atmos zvukom, omogućuje potpuno iskustvo. Galaxy A80 također ima inteligentnu bateriju kapaciteta 3700 mAh koja optimizira potrošnju energije telefona prateći dnevnu rutinu korisnika i njihovo korištenje aplikacija.