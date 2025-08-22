Stvari se događaju u školi i na fakultetu: HONOR se probrinuo za to

Početak nove školske i studentske godine uvijek je mješavina uzbuđenja, nervoze i malo kaosa. Tu su rani alarmi nakon dugog ljeta, prepuni hodnici, učenje u zadnji čas i uz kavu koje se otegne do kasno u noć. I usred svega toga, život se događa - ponekad na načine koje ne možete predvidjeti. Možda je to trenutak kada prolijete vodu po cijelom stolu, kada vam telefon ispadne iz džepa i zazvoni glasno na podu knjižnice ili kada shvatite da ste u školi ili na fakultetu već 8 sati i da vam je potrebna još uvijek puna baterija.

HONOR je tu za sve to. Pokretanjem kampanje ''Stvari se događaju s HONOR-om - povratak u školu i na fakultet'', slave se stvarni, nefiltrirani trenutci školskog i studentskog života - oni koji vas nasmiju, oduševe ili opuste kada vaša tehnologija jednostavno radi.

Kad život postane kaotičan, HONOR ostaje snažan

U HONOR-u vjeruju da najbolja tehnologija nije samo stvar brzine ili megapiksela. Zato su HONOR uređaji dizajnirani da se nose s neočekivanim situacijama. Od vodootpornih konstrukcija koje mogu preživjeti iznenadni pljusak (ili nezgodu s pranjem rublja), do baterija koje traju od vašeg prvog predavanja do posljednjeg grupnog razgovora te večeri, do kamera s umjetnom inteligencijom koje od svake zajedničke fotografije stvaraju naslovnicu godišnjaka - HONOR uređaji izrađeni su da prate školske i studentske živote.

Jer se stvari događaju - svugdje

Užurbani dani u školi ili na kampusu → Tanak i lagan dizajn olakšava nošenje

Spontane grupne fotografije → AI kamera snima oštre, živopisne snimke u bilo kojem osvjetljenju

Dugi rasporedi → Baterija velikog kapaciteta + brzo punjenje osiguravaju vam rad od jutra do večeri

Svakodnevni udarci ili prskanje → Izdržljiva konstrukcija štiti od malih životnih nezgoda

Kasnonoćne sesije učenja → Zaslon za udobnost očiju smanjuje naprezanje tijekom dulje upotrebe

HONOR 400: Sve što vam je potrebno, cijeli dan

Za učenike i studente koji su stalno u pokretu, HONOR 400 nudi sve što je potrebno za uspješan dan. Zahvaljujući snažnom Snapdragon procesoru, multitasking je jednostavan: možete istovremeno pratiti online nastavu, bilježiti ideje i komunicirati s kolegama. Kamera od 200 MP omogućuje snimanje jasnih fotografija ploče, prezentacija ili trenutaka s prijateljima, dok OLED zaslon pruža ugodno iskustvo gledanja bez naprezanja očiju.

Baterija velikog kapaciteta osigurava da ste povezani cijeli dan, a brzo punjenje znači da ste spremni za nove zadatke i prije nego što završi pauza. Uz dugoročnu softversku podršku, HONOR 400 je pametan izbor za sve koji žele pouzdan uređaj koji će ih pratiti kroz školsku ili studentsku godinu, ali i dalje. Bilo da učite, stvarate sadržaj ili se opuštate uz video, ovaj telefon je tu da vam olakša svaki korak.

HONOR 400 Lite - više od telefona, vaš osobni asistent

Osim što prati vaš dnevni tempo, HONOR 400 Lite donosi i niz pametnih funkcija koje olakšavaju svakodnevne zadatke. Zahvaljujući intuitivnom korisničkom sučelju, brzo ćete se snaći u aplikacijama, bilješkama i postavkama, dok sigurnosne opcije poput prepoznavanja lica i otiska prsta štite vaše podatke bez kompromisa na brzini pristupa. Ugrađeni alati za produktivnost, poput kalendara, podsjetnika i pametnog asistenta, pomažu vam da ostanete organizirani i fokusirani.

Za one koji vole kreativnost, HONOR 400 Lite nudi više od obične kamere - uz AI efekte i napredne opcije uređivanja, možete stvarati sadržaj koji izgleda profesionalno, bez potrebe za dodatnim softverom. Bilo da snimate vlog, uređujete fotografije za društvene mreže ili bilježite ideje za projekt, ovaj uređaj pruža sve što vam treba u pokretu.

HONOR Magic7 Lite: Snaga, stil i pamet u vašem džepu

HONOR Magic7 Lite dizajniran je za one koji žele više - više snage, više mogućnosti i više trajnosti. S AMOLED zaslonom od 6,78 inča, iznimno svijetlim prikazom i Eye Comfort tehnologijom, idealan je za učenje, gledanje sadržaja i komunikaciju bez naprezanja očiju. Tijekom dana, njegov Snapdragon 6 Gen 1 procesor i 8 GB RAM-a omogućuju glatko prebacivanje između aplikacija, dok dvostruka kamera od 108 MP s AI funkcijama snima zapanjujuće fotografije i videozapise, čak i u pokretu.

Kad dan postane intenzivan, Magic7 Lite ostaje uz vas - baterija od 6600 mAh traje cijeli dan, a brzo punjenje od 66 W osigurava da ste spremni za nove izazove u tren oka. Zahvaljujući otpornosti na padove i prskanje, kao i podršci za eSIM, ovaj uređaj je savršen za dinamičan studentski ili poslovni život. Uz napredne AI alate za fotografiju, sigurnosne opcije poput prepoznavanja lica i otiska prsta te moderan dizajn, HONOR Magic7 Lite nije samo pametni telefon - to je vaš svakodnevni saveznik.

Spremni za novu školsku godinu uz HONOR!

HONOR je pripremio posebnu Back to School ponudu koja donosi vrhunske uređaje po sniženim cijenama i vrijedne poklone! Bilo da vam treba pouzdan telefon za učenje, organizaciju ili zabavu, sada je savršen trenutak za kupnju novog pametnog telefona.

Posebna ponuda uključuje modele:

HONOR Magic7 Lite, verzija 8+256 GB - cijena je snižena s 369 EUR na 299 EUR te uz kupnju na poklon dobivate pametni sat HONOR Choice Watch 2i

HONOR 400 - cijena je snižena s 549 EUR na 449 EUR te uz kupnju na poklon dobivate pametni sat HONOR Choice Watch 2i

HONOR 400 Lite - cijena je snižena s 329 EUR na 229 EUR

Promocija traje od 18. kolovoza do 30. rujna 2025. kod većih HONOR ovlaštenih maloprodajnih partnera.

O brandu: https://www.honor.com/hr/

Facebook: https://www.facebook.com/honorcroatia

Instagram: https://www.instagram.com/honor.hrvatska

Youtube: http://www.youtube.com/@honorhrvatska