Samobor Jazz Festival počinje ovaj vikend

Ovaj vikend počinje Samobor Jazz Festival, a Samobor postaje grad vrhunskog jazza. Upravo njegov najpoznatiji festival tijekom 15 godina neprekidnog održavanja ugostio je brojna poznata imena domaće i inozemne jazz scene.

Sjajan glazbeni program očekuje nas i ove godine, a nastupit će: Yogi Lonich Trio, J.R. August, Bruno Mičetić Quintet, Lela i Joe Kaplowitz, Big Band HLK te Gradska glazba Samobor. Ulaz na sve koncerte je besplatan.

Jedan od najutjecajnijih američkih gitarista hrvatskih korijena, Yogi Lonich s ostatkom svog trio sastava stiže po prvi put na Samobor Jazz Festival. Upravo njegov koncert koji će se održati u petak 19. lipnja u 21 sat, bit će sjajna uvertira u festival!

Festival službeno započinje u subotu 20. lipnja, a otvara ga ovogodišnji višestruki dobitnik Porina, talentirani glazbenik J.R. August koji će nastupiti u punoj postavi, u pratnji benda i velikog zbora koji je postao njegovim zaštitnim znakom.

Prvi je to J.R.-ov nastup nakon što je u svibnju osvojio tri Porina, za najboljeg novog izvođača, za najbolji album alternativne glazbe i onaj najprestižniji, za album godine.

Idući vikend započinje nastupom Brune Mičetića i njegovog kvinteta, a koji će održati u petak 26. lipnja. Iza ovog svestranog riječkog jazz glazbenika brojna su studijska izdanja, a ove godine objavio je novi album "Out of the shadow" koji će promovirati i na 16. Samobor Jazz Festivalu.

Subota, 27. lipnja rezervirana je za talentirani bračni par Lelu i Joea Kaplowitza i koncert "To One". Autorski projekt Lele Kaplowitz "To One" jedinstveni je glazbeni projekt koji na inovativan način preobražava, njeguje i osnažuje kroz nadahnjujuće iskustvo zvuka, a predstavit će ga i u Samoboru.

Zadnji dan festivala u nedjelju 28. lipnja, već tradicionalno je rezerviran za nastup Gradske glazbe Samobor koja će sa svojim gostima iznenađenja nastupiti na Trgu kralja Tomislava u 20 sati, a prije njih na istom mjestu u 18 sati očekuje nas sjajan Big Band Hrvatske liječničke komore. U slučaju lošeg vremena završni koncerti bit će održani u samoborskom centru za mlade - Bunker.

Organizatori su pripremili i zanimljiv street off program koji će se održati 26. i 27. lipnja u jutarnjim satima, a prolaznike će uveseliti Samoborski kvartet saksofona i Kris Verdnik.