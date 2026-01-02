U kontinuiranoj i ozbiljnoj likovnoj produkciji akademski slikari odvajali su dio svoje autorske strasti u oblikovanju sakralnih ciklusa ili pojedinih tema, maksimalno se angažirajući iskreno i emotivno.

U značajnom opusu istaknutog suvremenog hrvatskog likovnog umjetnika, akademskog slikara Duška Šibla ističe se osebujni sakralni ciklus akrila na manjim i srednjim formatima platna s motivom Isusa Krista na križu.

U ovom se ciklusu osobito ističe 5 panela, svaki 20x20 cm - znači 60x60, akril na platnu, s motivom Isusa na križu. Impresivna autorska konstrukcija.

Tu je i nekoliko slika s umirućem Isusom, naslikana vrlo strastveno, svakako u poznatom i karakterističnom duhu izražajnosti Duška Šibla.

Tijelo Isusovo, izmučeno, ali još iskri život u njegovu umornom tijelu, u plamtećoj crvenoj atmosferi posljednjih trenutaka na križu ili u plavom sumraku.

Sakralni ciklus Duška Šibla iznimno je dojmljiv slikarski niz, osebujan i dramatičan, bolan i tužan, impresivan.

Slikarsko umijeće i inspiracija došli su do punog izražaja s delikatnom temom raspeća na malim i srednjim formatima u akrilu Duška Šibla.