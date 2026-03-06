Porin za tri tjedna stiže u Split

Još nas samo tri tjedna dijele od 33. dodjele najvažnije hrvatske glazbene nagrade Porin koja će se ove godine održati u Splitu, 27. ožujka. Nakon osam godina Porin se vraća u Split i to dvoranu Gripe, u grad koji je iznjedrio neka od najvećih imena domaće glazbene scene. Autori, izvođači, producenti, ali i menadžeri sa splitskom adresom neizbrisivo su se upisali u hrvatsku glazbenu baštinu.

Svečana dodjela prenosit će se uživo na Prvom programu Hrvatske televizije i na Drugom programu Hrvatskog radija, a voditeljsku palicu preuzet će iskusni dvojac - Zlata Mück Sušec i Ivan Vukušić.

Dio izvođača koji će stati na pozornicu u Športskom centru Gripe poznat je već sada - među njima su LET 3, Klapa Šufit, Matija Cvek, Marko Tolja i Vatra, Pavel i Detour, a potpuni popis izvođača bit će objavljen uskoro.

U čije će ruke ove godine otići statua autora Ivice Propadala, ručno izrađena u Staklarni Rogaška, saznat ćemo na svečanoj dodjeli 27. ožujka. Također, uskoro će biti objavljeni dobitnici Nagrade za životno djelo koji dobivaju kamenu statuu izrađenu u Klesarskoj školi Pučišća. U međuvremenu slijedi drugi krug glasovanja koji počinje u ponedjeljak, 9. ožujka.

Do završetka glasovanja produkcijski tim priprema sve za održavanje dodjele u Splitu - gradu domaćinu koji se, zajedno sa Splitsko-dalmatinskom županijom te turističkim zajednicama grada Splita i Splitsko-dalmatinske županije, već više puta pokazao kao idealna pozornica za Porin. Njihovo iskustvo, infrastruktura i bogata tradicija kulturnih događanja jamče vrhunsko domaćinstvo.

U tjednu održavanja Porina održat će se i Dani Porina, niz popratnih događanja posvećenih glazbi i glazbenoj industriji. Više detalja uskoro.