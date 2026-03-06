Opus animalistike Duška Šibla

Kontinuirano slikajući svoje omiljene teme, od figura u pokretu, do apstrakcija i krajobraza, akademski slikar Duško Šibl, istaknuti suvremeni hrvatski likovni umjetnik, ponekad se odlučuje i za neke druge motive, no, njemu iznimno zanimljive i poticajne.

Pred nama je novi ciklus animalistike, akrili na platnu 90 x 70 i 60 x 40 cm, s motivima hobotnice u prozirnom moru, lepršavog kolibrića koji neumorno oblijeće oko cvijeta, golemog i opasnog medvjeda u polutami šume i raspjevanog pijetla u zoru.

Svi su ovi motivi realizirani sa snažnim razigranim kolorom (koji je i inače prepoznatljiv i vrlo osebujan Šiblov zaštitni znak), oživljujući na platnu nekoliko živih bića, koja žive blizu čovjeka, nastojeći, budimo realni, samo preživjeti.

Svaka od ovih slika, svaki motiv nosi izrazitu živahnost, trenutak stvarnosti životinjskog svijeta, pogled u skrivenost, pritajenost, tajnovitost.

Od hobotnice, preko kolibrića i medvjeda do pijetla, u njihovim životnim prostorima, gledajući u njih, ponajprije pomišljamo na njihovu slobodu i neograničenost kretanja, potpunu slobodu življenja i pomalo im se divimo jer svaka nelimitiranost, svaka sloboda ili oslobođenost ima svoju cijenu.

Ciklus animalistike Duška Šibla, tako rijetke u današnjem slikarstvu , pruža nam nadahnuti uvid u drugačiji svijet, pogled u nešto drugo, bez obzira što je to drugo.

Sjajan koloristički ciklus posvećen hobotnicama, kolibrićima, medvjedima i pijetlovima, posvećen sjećanjima i razmišljanjima o prirodi.