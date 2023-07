Ružičasti smještaji za Barbie

Ovog srpnja dugo očekivani film koji prati najomiljeniju američku lutku na svijetu i njezinog dečka iz snova stiže na velike ekrane diljem svijeta. Ako je glavna junakinja po ičemu prepoznatljiva, onda je to njezina ljubav prema ružičastom - a društvene mreže preplavljene su objavama i memovima koji su tu boju ponovno stavili u prvi plan.

S obzirom na to da tri petine putnika (61%) žele putovati na odredište koje lijepo izgleda na Instagramu te koje ima prekrasne znamenitosti koje mogu objaviti na društvenim mrežama,* estetika filma može ih nadahnuti da bojom obilježe svoj sljedeći odmor.

Imajući to na umu, Booking.com dijeli top šminkerske ružičaste smještaje za uživanje u savršenom odmoru. Osjećajte se posebno u hotelima boje ružičastog kremena u Jaipuru i Marakešu ili se zabavite uz bazen u žarko ružičastim objektima na Ibizi i Beverly Hillsu.

Paradiso Ibiza Art Hotel - Adults Only - Ibiza, Španjolska

Oni koji žele potpuno uroniti u ružičasti svijet ove retro lutke, tu je hotel u boji šećerne vune: Paradiso Ibiza Art Hotel. S horizontom zapadne obale Ibize u pozadini, ovaj objekt odaje počast ležernom kiču Miamija iz 1970-ih, s podnim pločicama u boji, zrcalima uokvirenim jarkim bojama i neonskom rasvjetom. Okupajte se u pastelno ružičastom bazenu, uživajte u koktelu Paloma od ružičastog grejpa s kružnog šanka ili se opustite na ležaljkama uz bazen koje su zaklonjene od sunca. Za one koji istinski žele prihvatiti život lutke, usred predvorja hotel ima sobu sa staklenim zidovima, u kojoj odvažni gosti mogu provesti jednu noć besplatno, znajući da će svaku sekundu svoga boravka biti izloženi javnosti. Posjetitelji mogu ostati pod svjetlom reflektora uz jedan od Fotografskih obilazaka Ibize i zabilježiti savršene uspomene s najpoznatijim znamenitostima Ibize u pozadini ili se odšetati do plaža nedaleko od hotela, koje su kao stvorene za objavljivanje na Instagramu. Po povratku na ranč, gosti se mogu baciti na hamburgere te pijuckati milkshakeove i osvježavajuće sokove u restoranu uređenom u stilu američke zalogajnice. Hotel ima i umjetničku galeriju te salon za tetovaže za one koji žele pamtiti odmor na poseban način. Štoviše, ovaj objekt koji je dio Booking.com-ova programa 'Održiva putovanja' ulaže postotak svog prihoda natrag u projekte zajednice, pa gosti mogu živjeti u skladu s mantrom te kultne lutke: uvijek ostavite stvari boljima nego što ste ih našli.

Cobblers Cove - Saint Peter, Barbados

Objekt Cobblers Cove smješten je na idiličnom otoku Barbadosu u zaljevu Svetog Petra, a riječ je o pravoj kući iz snova za putnike koji traže romantičan boravak te je savršena za 45% putnika koji ove godine žele provesti odmor na plaži*. Uz prekrasnu lokaciju uz plažu, pastelno ružičasta boja ove vile iz 1940-ih prodire u druge značajke oko objekta, a hotel se može pohvaliti i vrtom okruženim palmama te punim egzotičnih ptica. Uz velik izbor vodenih sportova za goste željne pustolovina, od jedrenja na dasci do jedrenja i skijanja na vodi, tu je i Sea Moon Spa za one koji se žele opustiti uz luksuznu masažu ili pomlađujući tretman ljepote. Mirna pješčana plaža proteže se od hotela uz obalu do Speightstowna, mirnog grada s primamljivim barovima i restoranima uz plažu. Usto, obližnji grad Saint Peter obiluje buticima s odjećom, a sve je na samo nekoliko minuta hoda. Nakon uzbudljivog dana opustite se u salonu uz društvenu igru ili večerajte u restoranu Camelot poznatom po obilnom roštilju. Gosti mogu promatrati veličanstven zalazak sunca nad Karipskim morem te pritom nazdraviti na svojim privatnim balkonima čašom hladnog rosea, čija boja odgovara boji prugastih suncobrana uz bazen, i tako zaokružiti ovaj potpuno ružičast boravak.

The Beverly Hills Hotel - Dorchester Collection - Los Angeles, Kalifornija

Poznat globalno kao „Pink Palace", ovaj moderni hotel oblikovan je oko rumenog pročelja izvorne zgrade, a sada ima zidove u boji žvakaće gume i bugenvilijom obraslo dvorište prošarano treperavim svjetlima. Ovo zdanje u L. A.-u koje obožavaju slavne osobe i filmske zvijezde smješteno je na legendarnom Sunset Boulevardu i gosti se mogu prošetati crvenim tepihom uz topao doček osoblja. Interijeri su luksuzni s brončanim elementima, svijetlim kožnim kaučima i kupaonicama obloženim mramorom. Hotel se može pohvaliti nevjerojatnim bazenom s podvodnom glazbom uz koji se gosti mogu opustiti na privatnim natkrivenim ležaljkama i uživati u slatkim koktelima pink cadillac ili mojito lizalicama. Od hotela se može laganom šetnjom doći do legendarne ulice Rodeo Drive, a kratkom vožnjom do plaže Malibu, omiljenog odredišta ove popularne lutke. Putnici željni nekog kul iskustva mogu odjenuti svoju najbolju sportsku odjeću neonskih boja i uputiti se u Venice Beach na rolanje, baš poput glavne junakinje ovog filma i njezinog dečka iz snova. Možete prigrliti i životni stil L. A.-a uz privatnu poduku surfanja te se osnažiti i surfati po kalifornijskim valovima. Nakon toga okrijepite se u hotelskom salonu Polo, koji poslužuje ukusna jela pripremljena s lokalnim namirnicama, uključujući mnoštvo veganskih opcija, a koji također smanjuje bacanje hrane jer je riječ o objektu u sklopu Booking.com-ova programa 'Održiva putovanja'.

Rajmahal Palace RAAS - Jaipur, Indija

Nadimak Jaipura jest Pink City jer je skoro svaka dražesna zgrada obojena terakotom koja predstavlja toplinu i dobrodošlicu. Gosti koji se doista žele stopiti sa živopisnom kulturom ovog grada mogu boraviti u ružičastoj palači Rajmahal, koja nudi interijere živih uzoraka, njegovan okoliš i velike kupaonice obložene mramorom s kozmetičkim priborom mirisa ruže. Ovaj kraljevski hotel, pogodan za princa ili princezu, ima prekrasan art deco bazen, tri restorana i dva spektakularna kraljevska apartmana za one koji planiraju stvarno izniman boravak. Gosti mogu dan započeti jogom na terasi i ukusnim omletom ili svježim voćem za doručak u hotelskom restoranu 51 Shades of Pink. Za večeru, blagovaonica kao stvorena za Instagram predstavlja tradicionalnu indijsku kuhinju od slasnih kathi peciva do hranjivog dahla od povrća, koji slavi Jaipur, a sve to u okružju nazdravljanja čašama ružičastog pjenušca. Putnici mogu doživjeti šarenilo ovog očaravajućeg grada uz vožnju živahnim ulicama vozilom tuk tuk i pritom istražiti njegovu drevnu povijest i užurbanu današnjicu. Još je jedna mogućnost da se pridružite Obilasku 'Ružičastog grada' kako biste posjetili gradsku palaču s motivima saća i impresivnu tvrđavu Amer s ružičastim gradskim građevinama u pozadini.

Amanjena Resort - Marakeš, Maroko

Smješten neposredno izvan centra grada, resort Amanjena odiše marokanskim šarmom sa svojim ružičastim zgradama inspiriranim starim Marakešom. Gosti će ući kroz predvorje puno visokih ružičastih stupova u oazu od ruža, a kasnije se mogu opustiti u pjenušavoj kupki u kupaonici u sklopu sobe koja ima ružičaste stupove od mramora. Amanjena u prijevodu znači „miran raj", a u ovoj čuvenoj maurskoj palači zaista vlada atmosfera smirenosti i „zena", čemu pridonose i prelijepi vrt ukrašen popločanim dvorištima te živahne fontane. Za još više opuštanja, spa centar u sklopu resorta nudi satove joge s privatnim instruktorom i spa dane koji uključuju hranjivi piling i zamotavanje tijela, ugodnu masažu cijelog tijela i pomlađujući kozmetički tretman. Gosti mogu maksimalno iskoristiti sjevernoafričko sunce i unajmiti bicikle za istraživanje okolne pustinje ili uživati u tenisu na zemljanim terenima resorta. Restoran poslužuje ukusna jela talijanske i marokanske kuhinje, a njegova su specijalnost domaći ravioli i tradicionalni janjeći gulaš „tagine". Ovaj smještajni objekt certificiran je Booking.com-ovom oznakom 'Održiva putovanja' te pruža informacije o lokalnim ekosustavima i kulturi koje se mogu pokazati korisnima onima koji kreću na Obilazak gorja Atlas, četiriju dolina i slapova kako bi se upoznali s lokalnim berberskim zajednicama. Na samo nekoliko minuta vožnje, Marakeš je užurbani grad s fantastičnim tržnicama, muzejima i povijesnim znamenitostima - izvrsno za kupovinu ili dozu kulture.

The Colony Hotel - Palm Beach, Florida

Butik hotel Colony smješten je na kultnoj plaži Palm Beach, a nudi elegantan pastelni dekor za savršen boravak u ružičastoj boji. Lako je zamisliti da se ta čuvena američka lutka osjeća kao kod kuće u ovom slatkom, elegantnom objektu koji obožavaju filmske zvijezde i državnici. Gosti se mogu opustiti u sobama ukrašenima tapetama s motivima palmina lista i svjetlucavim lusterima te uživati u pogledu na prekrasan vanjski bazen ili ocean koji oplakuje hotelsku privatnu plažu. Kako biste se osjećali kao prava zvijezda, hotel organizira besplatnu uslugu prijevoza vozilima za plažu sve do samog oceana. Uvečer je bar okupan svjetlom i poslužuje kreativne koktele, uključujući jedinstveni koktel s potpisom Colony (gin s biljem i šampanjac) - sve uz pratnju opuštajućeg prebiranja po žicama flamenko gitarista koji goste počasti sjajnom glazbom uživo. Za istraživanje Palm Beacha gosti mogu posuditi koji od hotelskih bicikala i uputiti se do avenije Worth, gdje mogu večerati u nekima od najboljih restorana u gradu ili kupovati do iznemoglosti u sjajnim buticima - idealno za 33% putnika koji žele odvojiti jedan dan za kupovinu tijekom putovanja 2023*. Putnike koji vole slatko Obilazak Bulk Candy Store naučit će sve o povijesti slatkiša dok gledaju kako se rade neki od njihovih omiljenih slatkiša iz djetinjstva te ružičasti slatkiši koji bude nostalgiju.

