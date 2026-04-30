Izložba pasa koji traže dom na Zrinjevcu

Kada razmišljaju o udomljavanju psa, ljudi najčešće prolaze kroz ista pitanja: kakav je pas, kakve su mu potrebe, mogu li ih oni kao vlasnici zadovoljiti i povezati se s potencijalnim ljubimcem na obostrano zadovoljstvo. Upravo na ta pitanja odgovara izložba koju je Udruga Indigo postavila na Zrinjevcu i koju još stignete pogledati!

Izložba Udruge za dobrobit i zaštitu životinja Indigo, realizirana u suradnji s brendom PURINA® PRO PLAN®, Zagrepčanima i svima koji proteklih dana imaju priliku prošetati Zrinjevcom, predstavila je 20 pasa koji traže dom, uz informacije o njihovim navikama, karakteru i potrebama.

Iza svake fotografije pas je sa svojim ritmom, iskustvom i očekivanjem sigurnosti doma i odnosa koji traje. Zuma traži kontakt i blizinu, Vanilla se bez problema uklapa i u domove s mačkama, a mali Jose još istražuje kako izgleda život uz čovjeka. Neki su već spremni za obiteljski ritam, neki još uče, ali svi traže isto: stabilan, odgovoran dom.

Udruga Indigo godinama podiže svijest o odgovornom vlasništvu te radi na rehabilitaciji, socijalizaciji i zbrinjavanju pasa, uz pripremu i podršku vlasnicima kako bi svaki odnos između psa i čovjeka bio stabilan i dugoročan.

"Udomljavanje psa odluka je koja mijenja našu svakodnevicu. Pas traži vrijeme, kretanje, pažnju i kontinuitet. Traži osobu koja unaprijed razmišlja kako će u svoj dan uključiti šetnje, brigu i zajedničko vrijeme. Izložbu na Zrinjevcu zamislili smo kao prostor u kojem se psi mogu upoznati izvan skloništa, informirano i bez pritiska, ali s jasnom idejom što udomljavanje znači. Vjerujemo da će neki posjetitelji upravo među izloženim psima prepoznati svog dugogodišnjeg suputnika!", poručuju iz Udruge Indigo.

Ako među izloženim psima prepoznate vašeg budućeg ljubimca, javite se Udruzi Indigo putem društvenih mreža (@udruga.indigo) ili web stranice udruga-indigo.hr, gdje možete dobiti dodatne informacije o psima i procesu udomljavanja. Izložba je otvorena do 1. svibnja na Zrinjevcu u Zagrebu i besplatna za sve posjetitelje.