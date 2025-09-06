Rujan za pamćenje započeo uz Baš Naš

Na samom kraju ljeta Zagreb je dobio svoju omiljenu adresu za glazbu, druženje i gastro užitke! Prvi dan Baš Naš festivala na Bundeku obilježila je odlična atmosfera i zabava uz Taking the Trash Out party, a Bundekom se širila zarazna energija koja je nagovijestila da nas čeka rujan za pamćenje!

Već na samom početku bilo je jasno zašto Baš Naš iz godine u godinu privlači toliko posjetitelja. Smješten u zelenoj oazi nadomak centra grada, Baš Naš at The Lake nudi jedinstven bijeg od svakodnevice - dovoljno blizu da bude dostupan svima, a opet dovoljno poseban da se čini kao mali godišnji odmor usred rujna.

Posebna pažnja posvećena je i gastronomiji. Street food zona prepuna je različitih opcija, od sočnih burgera do azijskih delicija koje osvajaju na prvu, svaki posjetitelj može pronaći svoj idealan zalogaj. Upravo ta kombinacija vrhunske hrane i vrhunske zabave čini formulu koja Baš Naš već godinama smješta među najdraže gradske festivale.

Naravno, u središtu svega je i glazba. Festivalska pozornica ovih će dana ugostiti šarolik program, od latino ritmova uz Cubismo, preko zarazne energije Indire Forze, do večeri posvećene bezvremenskim hitovima ABBE. Na rasporedu su i domaće snage poput SennaM-a i ET-a na CRO Dance Partyju, dok će KPP i brojni DJ setovi svaku večer pretvoriti u novu glazbenu priču. Baš Naš festival i ove jeseni uspijeva spojiti različite generacije i glazbene ukuse, stvarajući mjesto gdje se svi osjećaju dobrodošlo.

Baš Naš at The Lake traje sve do 21. rujna, a svaka večer donosi nešto drugačije: priliku za novi izlazak, novu uspomenu i novo druženje. Sve informacije o programu i radnom vremenu dostupne su na Facebook i Instagram stranici Baš Naš festivala.