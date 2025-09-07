Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 7. rujna 2025.
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 7. rujna 2025. godine
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 7. rujna - nedjelja, prva u novom mjesecu, sutra je prvi dan škole... tako da je za očekivati da će raditi gotovo svi shopping centri...
Pa ako se vozite gradom u potrazi za dućanom, evo par savjeta gdje bi mogli svratiti i kupiti što vam treba...
Eurospin - pogledajte otvorene trgovine
Kaufland - pogledajte otvorene trgovine
Konzum - pogledajte otvorene trgovine
Lidl - pogledajte otvorene trgovine
KTC - ne radi
Ribola - pogledajte otvorene trgovine
Tommy - pogledajte otvorene trgovine
Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina
Studenac - pogledajte otvorene trgovine
Wolt Market - pogledajte otvorene trgovine
Shopping centri koji rade:
City Centar One West i East
Westgate
Arena Centar
Arena Park
Point shopping centar
King Cross
Supernova Centar Cvjetni
Supernova Buzin
Eto... ako vam nije drago što morate voziti preko pola grada da bi nešto kupili, sjetite se toga i tako pokažite "najboljoj vladi AP-a" (namjerno mala slova) što mislite o njima - prostim prstom, i to svaku put u prolazu...
