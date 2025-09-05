34. Tiha Misa Arijane Lekić-Fridrih u Zagrebu

Tiha misa održat će se po 34. put u Zagrebu, u subotu, u 8:30 sati, na Trgu bana Jelačića. Ova skupna intervencija u javnom prostoru umjetnice Arijane Lekić-Fridrih posvećena je devet žena žrtava femicida u Hrvatskoj u ovoj godini - ubojstvima koja su se mogla spriječiti. U samo prvih osam mjeseci 2025. godine ubijeno je devet žena - devet života prekinutih zbog sustavne neučinkovitosti institucija, neprimjenjivanja zakona i izostanka političke volje. Jedna žena je žrtva femicida svakog mjeseca. Unatoč izmjenama zakona i deklarativnim strategijama, stvarna zaštita izostaje.

Tiha misa održava se kao reakcija na redovita okupljanja muškaraca koji pod krinkom molitve krunice promiču poruke koje ženama uskraćuju ravnopravnost i narušavaju njihova ustavom zajamčena prava. Istovremeno, dok se simbolički zaziva pokornost i "povratak reda", broj ubijenih žena neumoljivo raste.

Ova je Tiha misa posvećena i porastu nacionalizma, od kojih je navodna molitva krunice na gradskim trgovima diljem Hrvatske samo jedan od simptoma. Tiha misa nije samo performans - ona je poziv na odgovornost. Na odgovornost onih političara i političarki koji i dalje šute, dok žene gube živote. Na odgovornost županijskih, gradskih i općinskih vlasti koje imaju alate za djelovanje, ali ih ne koriste. I na odgovornost nas - građanki i građana - da odbacimo poruke koje žene guraju u šutnju, podložnost i opasnost

U društvu u kojem se već u 25 hrvatskih gradova organizirano i financirano okupljaju muškarci koji "mole krunicu", ograđuju javni prostor bez dozvola i vrše segregaciju pristupa po rodnoj osnovi i protiv Ustava, naš je zadatak jasan: podsjetiti da je mjesto žene gdje god ona to želi - i u životu, i u javnom prostoru, i u zakonu.

Naglašavamo i da nismo slijedili upute HDLU-a izdane ovog mjeseca, niti to planiramo, jer ih smatramo jednako opasnima i kukavičkima. Podsjećamo da je napad na umjetnike i pripadnike medija put prema totalitarizmu, ali i da nas glasna manjina, ne može zastrašiti kao što je to učinila s Vladom RH. Izostanak nedvosmislene reakcije svojevrsna je nedvosmislena reakcija po sebi - ali ona koja se prevaljuje preko leđa žena, novinarki i novinara, umjetnica i umjetnika i slobode govora, izražavanja i stvaranja.

I dalje čekamo odlučnu reakciju vlasti i oporbe, jer ignoriranje ovakvih okupljanja znači sudjelovanje u normalizaciji diskriminacije.

Naša je poruka jasna: žene u ovom društvu moraju biti zaštićene - i od nasilja u obitelji, i od normaliziranih diskriminativnih poruka koje dolaze iz "molitve". Država još uvijek nema dovoljno snažne mehanizme za to, a dok ih ne razvije, odgovornost ostaje na nama da na to podsjećamo i da ih zahtijevamo.

Pozivamo sve građane i građanke da se pridruže 34. Tihoj misi i inicijativama u svojim gradovima i mjestima, te da zajednički iskažu podršku žrtvama i solidarnost u borbi za društvo bez nasilja.