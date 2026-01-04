« Zagreb
RADNO VRIJEME

Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 4. siječnja 2026. godine

Radi li išta?
Radi li išta? (Arhiva)
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 4. siječnja - stigla je Nova, s njom i ponovno neradne nedjelje... a ne zaboravite ni utorak kad opet dućani uglavnom ne rade... pa se dobro pripremite...

Pa ako se vozite gradom u potrazi za dućanom, evo par savjeta gdje bi mogli svratiti i kupiti što vam treba...

Eurospin pogledajte otvorene trgovine

Kaufland pogledajte otvorene trgovine

Konzum pogledajte otvorene trgovine

Lidl pogledajte otvorene trgovine

KTC - ne radi

Ribola pogledajte otvorene trgovine

Tommy pogledajte otvorene trgovine

Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina

Studenac pogledajte otvorene trgovine

Wolt Market - nastavi čitati ispod oglasa

   

Shopping centri koji rade:

Avenue Mall

City centar One East

Eto... ako vam nije drago što morate voziti preko pola grada da bi nešto kupili, sjetite se toga i tako pokažite "najboljoj vladi AP-a" (namjerno mala slova) što mislite o njima - prostim prstom, i to svaku put u prolazu...
04.01.2026. 08:23:00
    
