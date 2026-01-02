Gdje za Novu večeras? Imamo dobrih ideja...

Dakle, stiglo je Silvestrovo, ako baš niste raspoloženi za druženje s frendovima doma, možete u grad... nije baš toplo, ali ima mjesta gdje nije hladno ;

Evo i kojih...

Advent na Kvatriću, 12h - Kvaternikov trg

Fooling Aroung by Fuliranje, 12h - Esplanada

Fuliranje, 12h - Trg J. J. Strossmayera

Advent na Zrinjevcu, 12h - Zrinjevac

Baš naš festival, 12h - Trg bana Josipa Jelačića

Advent na Štrosu, 12h - Trg Josipa Jurja Strossmayera

Močvarni birc, 17h - klub Močvara

It's New Year's Mashup, 19h - The Beertija

Doček Nove godine w/ Studio band, 20h - Caffe bar Žabac

Novogodišnje petardiranje, 20h - klub Sax

'di ćeš za Novu, 21h - Tvornica kulture

New Years Party, 21h - Dva Osam

Doček Nove godine 21.30h - Vintage industrial bar

NYE, 22h - AKC Medika

Y2K New York, 22h - Spunk

Močvarna Nova godina by Mario Kovač, 22h - klub Močvara

Doček Nove godine, 22h - Ro & Do

Wonderland NYE, 23h - Katran

NEW2026YEAR, 23h - DEPO klub

NYNight, 23h - Peti kupe