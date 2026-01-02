Gdje za Novu večeras? Imamo dobrih ideja...
Dakle, Silvestarska noć je pred nama, i sunce je zašlo, pa je krajnje vrijeme da se smislite kako i kamo... osim ako nemate već dogovoreno...
Dakle, stiglo je Silvestrovo, ako baš niste raspoloženi za druženje s frendovima doma, možete u grad... nije baš toplo, ali ima mjesta gdje nije hladno ;
Evo i kojih...
Advent na Kvatriću, 12h - Kvaternikov trg
Fooling Aroung by Fuliranje, 12h - Esplanada
Fuliranje, 12h - Trg J. J. Strossmayera
Advent na Zrinjevcu, 12h - Zrinjevac
Baš naš festival, 12h - Trg bana Josipa Jelačića
Advent na Štrosu, 12h - Trg Josipa Jurja Strossmayera
Močvarni birc, 17h - klub Močvara
It's New Year's Mashup, 19h - The Beertija
Doček Nove godine w/ Studio band, 20h - Caffe bar Žabac
Novogodišnje petardiranje, 20h - klub Sax
'di ćeš za Novu, 21h - Tvornica kulture
New Years Party, 21h - Dva Osam
Doček Nove godine 21.30h - Vintage industrial bar
NYE, 22h - AKC Medika
Y2K New York, 22h - Spunk
Močvarna Nova godina by Mario Kovač, 22h - klub Močvara
Doček Nove godine, 22h - Ro & Do
Wonderland NYE, 23h - Katran
NEW2026YEAR, 23h - DEPO klub
NYNight, 23h - Peti kupe
