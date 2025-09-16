Ronioci čistili podmorje Brijuna - Eko patrola 2025.

Akcija se provodila u cilju ukazivanja na problem onečišćenja podmorja, smanjivanja negativnog utjecaja otpada na morska staništa i morske organizme, podizanja razine svijesti o važnosti očuvanja mora, okoliša i prirode te potrebe očuvanja flore i faune.

Ekološka akcija „Eko patrola Brijuni 2025." provodila se u organizaciji Ronilačkog kluba HRVI Nemo-Adriatic u suradnji s JU Nacionalni park Brijuni uz podršku Plave promocije, pod pokroviteljstvom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a akciji su se priključili ronioci Ronilačkog kluba HRVI Nemo-Adriatic iz Hrvatske i Slovenije, ronioci Ronilačkog kluba AdriatiCro Zagreb i JVP Umag.

Tijekom trajanja akcije ronioci su čistili nekoliko lokacija na otočju Brijuni i centralnu luku na Velikom Brijunu, te su iz mora izvukli različiti krupni otpad, plastiku, boce i staklo kako bi na taj način doprinijeli očuvanju mora, okoliša i prirode, a akciji su se priključili i suradnici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

„Za očuvanje čistog mora i podmorja nužno je podizanje svijesti svih građana, a kad se povežu veliki projekti, ronilački klubovi i lokalna zajednica, kao što je to danas, može doći do promjene. Svaka ovakva inicijativa doprinosi zajedničkom cilju - očuvanju okoliša kao temelja zdravog i održivog društva. Upravo je završen natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na kojem su udruge mogle ostvariti do 20.000 eura bespovratnih sredstava za projekte poput ovog današnjeg čišćenja podmorja ali i za ostale projekte u području zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. Nastavak je to kontinuirane podrške projektima udruga, a od ove godine je više nego dvostruko povećan ukupni iznos sredstava te je na raspolaganju čak milijun eura. Interes je bio velik i drago nam je da ćemo i sljedeće godine vidjeti brojne projekte koje čuvaju okoliš i angažiraju i educiraju lokalnu zajednicu o važnosti održivog razvoja i brige za okoliš.", istaknula je Korina Francišković Curić, samostalna suradnica Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

Nesebičnu pomoć u provedbi ove akcije pružila je HONDA MARINE Hrvatska (Fred Bobek d.o.o.) koji daju veliku podršku ekološkim akcijama čišćenja podmorja dok je za zbrinjavanje otpada zaslužna Pula Herculanea d.o.o.

„Prije početka turističke sezone i nakon turističke sezone vrlo je važno provoditi ekološke akcije čišćenja podmorja, a posebno u zaštićenim područjima kako bi očuvali bioraznolikost i morski ekosustav, a ujedno senzibiliziramo javnost o važnosti očuvanja našeg prekrasnog podmorja i ukazujemo na adekvatno zbrinjavanje otpada na za to previđena mjesta. ", rekao je Rene Cipovec, instruktor ronjenja i predsjednik Ronilačkog kluba HRVI Nemo-Adriatic.

Osim ekološke akcije čišćenja podmorja ronioci su provodili mapiranje i monitoring područja te edukaciju sudionika o sigurnosti i važnosti očuvanja mora, okoliša i prirode.

Voditeljica projekta „Eko patrola Brijuni 2025.", Andreja Vedrina istaknula je važnost kontinuiranog i redovitog provođenja ekoloških akcija i izvlačenja otpada iz mora koji dolazi najčešće nakon velikih oluja, bura i juga, a otpad je predan Stručnoj službi na daljnju obradu i adekvatno zbrinjavanje.

Ekološka akcija se provodila pod pokroviteljstvom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Zajedno čuvajmo okoliš - sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.