Godišnjica UNESCO-va proglašenja Europske Amazone i 10. rođendan WWF-a

Prije četiri godine na današnji dan UNESCO je proglasio Petodržavni rezervat biosfere Mura-Drava-Dunav svojom prirodnom baštinom. Taj jubilej, rođendan Europske Amazone, svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF će obilježiti nizom događanja u zagrebačkom parku Zrinjevac ovog petka. Program proslave namijenjen je svima - od djece, preko ljubitelja prirode, pa do najstarijih sugrađana. U večernjim satima bit će premijerno izvedena adaptacija Vivaldijeva djela „Četiri godišnja doba" u izvedbi našeg proslavljenog skladatelja i pijanista Mateja Meštrovića.

„Još od početka ovog stoljeća, otkako svjetska organizacija za zaštitu prirode WWF djeluje u našoj regiji, radimo na tome da slivovi rijeka Mure, Drave i Dunava budu jedinstveno, zaštićeno područje, na kojem svojim djelovanjem dokazujemo da je suživot ljudi i prirode moguć, da gospodarstvo može postojati i kada nije na štetu prirodnih resursa, i da čuvajući bioraznolikost čuvamo i sebe", ističe Nataša Kalauz, izvršna direktorica WWF-Adrije, organizacije koja je od 2015. godine ujedno i službeni predstavnik WWF-a u našoj regiji. „Ove godine slavimo dvije važne obljetnice - deset godina WWF-Adrije i četvrtu obljetnicu jednog od naših najvećih uspjeha - UNESCO-vog proglašenja Europske Amazone svojom baštinom."

Ogroman trud koji je uložen kako bi Europska Amazona bila pod zaštitom UNESCO-a nije prestao s danom službenog proglašenja ovog rezervata prirode. Naprotiv! Svake godine smišljamo nove načine kako da, nakon njegove zaštite, dodatno unaprijedimo prirodne funkcije ovog područja. Tako smo u posljednje četiri godine radili na uklanjanju nasipa, očuvanju ugroženih vrsta, otvaranju zapuštenih rukavaca, obnovi poplavnih šuma, razvoju održivog turizma i edukaciji djece i mladih. Upravo su ovih dana u tijeku radovi proširivanja kanala Nadjhat u Parku prirode Kopački rit, kroz projekt „Obnova Europske Amazone". Taj projekt podržava Endangered Landscapes and Seascapes, kojim upravlja Cambridge Conservation inicijativa u partnerstvu s Arcadijom, dobrotvornom zakladom koja radi na zaštiti prirode, očuvanju kulturne baštine i promicanju otvorenog pristupa znanju.

Osim rada na Europskoj Amazoni, WWF-Adria je u proteklih 10 godina ostavila snažan trag i u radu na promociji suživota ljudi i velikih zvijeri, sprječavanju zločina protiv divljih vrsta, promociji održivog ribarstva i zaštiti mora, kao i na komunikaciji, ublažavanju i prilagodbi klimatskim promjenama. Više od desetljeća organizacija nudi konkretna rješenja za smanjenje ekološkog duga i gospodarski razvoj, istovremeno čuvajući dragocjene resurse i pozivajući građane na promjenu svojih navika kako bismo svi na ovom planetu bili jednako važni.

„Zahvaljujemo svim partnerima, dionicima i, prije svega, našim donatorima, bez kojih puno naših postignuća ne bismo uspjeli ostvariti", ističe Kalauz te poziva na središnji događaj WWF-ove proslave ovog petka, 19. rujna, u zagrebačkom parku Zrinjevac. Od 17 sati WWF-ovi stručnjaci će organizirati radionice za najmlađe, dok od 18 sati možete provjeriti svoje znanje o prirodi uz iskusnu lovkinju Moranu Zibar. Cijeli program vodit će komičarka Marina Orsag, koja je od prvih dana uz WWF-Adriju, a pripremit će i poseban stand-up samo za ovu priliku. Proslava će završiti koncertom „Četiri godišnja doba u vrijeme klimatske krize", adaptacijom slavnog djela Antonia Vivaldija, koju je za ovu prigodu pripremio Matej Meštrović. Tijekom događaja moći ćete se upoznati i s radom WWF-a u našoj regiji kroz izložbu koja će biti postavljena cijeli dan oko Paviljona na Zrinjevcu.