Robert Bryndza 3. travnja u Zagrebu

Izdavačka kuća Znanje najavila je dolazak pisca Roberta Bryndze u Zagreb, autora serijala trilera o detektivki Eriki Foster, od kojeg je naklada Znanje u prijevodu Predraga Mavara zasad objavila četiri naslova - Žena u ledu, Noćna grabežljivica, Mutna voda i Posljednji dah, dok su preostala dva naslova serijala (Cold Blood, 2017. i Deadly Secrets, 2018.) u planu tijekom 2020. godine. Autor u Zagreb dolazi u utorak 2. travnja u večernjim satima, a sa svojim hrvatskim čitateljima družit će se na promociji i potpisivanju knjiga u Znanje Bookshopu, Gajeva ulica 1, u srijedu 3. travnja u 18h. Autor će biti dostupan za intervjue u srijedu 3. travnja u prijepodnevnim satima.

Robert Bryndza podrijetlom je iz Velike Britanije, a danas živi u Slovačkoj sa svojim mužem i njihova dva šašava psa. Karijeru započeo je prije desetak godina izvodeći kabaretski show u Velikoj Britaniji znakovitog naslova Branko i Branka-Croatian Magic Sensation, u kojima se kroz smijeh prikazivao mentalitet ljudi istočne Europe, te problematika homofobije, s kojom se suočava kasnije i u svim svojim romanima. Nakon toga, okreće se pisanju, a svoje stvaralaštvo započeo je s nekoliko romantičnih ljubavnih komedija i serijalom duhovitih chic-lit romana o Coco Pinchard, ženi srednjih godina koja, nakon što je ostavi suprug proživljava svoju drugu mladost. Najveći uspjeh ipak je doživio serijalom trilera o Eriki Foster, detektivki londonske policije, porijeklom Slovakinji koja rješava niz zločina, pritom se nekad i na vlastitu štetu boreći protiv predrasuda i britanskog policijskog sustava.

Bryndzini romani pripadaju britanskom tipu krimića, gdje ponekad i na samom početku pratimo i znamo tko je ubojica, međutim njegova vrijednost očituje se svakako i u detaljiziranim opisima mjesta i ugođaja, kritici društvene marginalizacije osoba drugačije socijalne, nacionalne, rasne ili seksualne orijentacije, homofobije, te položaju žena u suvremenom društvu. Iako je Robert Bryndza dugi niz godina vezan emotivno za Hrvatsku, te često posjećuje našu obalu, ovo je njegov prvi službeni posjet i susret s čitateljima i ljubiteljima njegovih romana.

Više informacija o naslovima serijala o detektivki Eriki Foster nalazi se u nastavku.

- Žena u ledu (The Girl in the Ice, 2016.)





Oči su joj širom otvorene. Usne razmaknute kao da će progovoriti. Njezino mrtvo tijelo smrznuto je u ledu... I nije jedino. Kada mladić slučajno otkrije leš mlade žene ispod debelog leda u londonskom parku, vođenje istrage povjereno je inspektorici Eriki Foster. Žrtva, prekrasna djevojka iz ugledne obitelji, naoko je imala savršen život. Ali kad Erika počne istraživati njezinu prošlost, otkriva sličnosti između njezina ubojstva i ubojstava triju prostitutki. Sve su zadavljene i svezanih ruku bačene u jezera na području Londona. Kakve mračne tajne skriva žena u ledu? Što se više Erika približava istini, to se ubojica više približava Eriki. Njezina prethodna potraga za ubojicom završila je tragično, uzrokujući stradavanje petorice policajaca, među njima i njenog supruga. Dok joj karijera visi o niti, Erika se mora boriti s vlastitim demonima kao i s ubojicom opasnijim od svih koje je dosad srela. Ni, može li ga uhvatiti prije no što on ubije ponovno?

- Noćna grabežljivica (The Night Stalker, 2016.)





Ako te promatra Noćna grabežljivica, već si mrtav ... U pakleno vrućoj ljetnoj noći, detektivka Erika Foster pozvana je na mjesto ubojstva. Žrtva, poznati liječnik, pronađen je ugušen u svome krevetu. Zglobovi su mu čvrsto povezani i prozirna plastična vrećica navučena mu je preko glave. Nekoliko dana poslije, druga žrtva je pronađena mrtva, ubijena na identičan način. Erika i njezin tim započinju istraživati slučaj te otkrivaju da iza svega stoji proračunati serijski ubojica koji dugo promatra svoje žrtve prije nego se odluči napasti. Što je bilo zajedničko žrtvama? Zašto su njihove prošlosti sakrivene u tajnosti? I što ih povezuje s ubojicom? Dok se toplinski val spušta na London, Erika će učiniti sve kako bi zaustavila ubojicu prije nego što napadne ponovno, čak i ako to znači da mora riskirati svoj posao. No, žrtve nisu jedine koje promatra Noćna grabežljivica - I Erikin život je opet u opasnosti...

- Mutna voda (Dark Water, 2016.)





Tijelo je brzo tonulo, sve dublje i dublje, i ostat će ovdje mirno ležati mnogo godina, gotovo spokojno. Ali iznad njega, na kopnu, noćna mora je tek započinjala. Nakon dojave da se u mutnom jezeru nastalom nakon napuštanja nekadašnjeg kamenoloma nalazi odbačena veća količina droge, viša inspektorica Erika Foster, koja sada radi u Odjelu za narkotike policijske postaje Bromley, naređuje pretraživanje jezera. U debelom mulju ubrzo je pronađena droga, no i kostur malog djeteta zamotan u plastičnu vreću. Erika otkriva da kostur pripada sedmogodišnjoj Jessici Collins, čiji nestanak je prije dvadeset šest godina punio stupce svih novina. I dok ona pokušava uskladiti nove dokaze sa starima, otkriva da se iza starog, nikad razjašnjenog slučaja kriju mnoge tajne - narušeni odnosi među shrvanim članovima Jessicine obitelji, detektivka koja je radila na slučaju optužena je za mnoge nepravilnosti, glavni osumnjičenik dobio je veliku odštetu od londonske policije, a čovjek koji je u vrijeme nestanka živio u blizini kamenoloma pronađen je mrtav pod sumnjivim okolnostima. Je li ubojica netko tko je poznavao Jessicu? Osobe koje ne žele da stari slučaj bude riješen, učinit će sve kako bi spriječile Eriku da otkrije istinu...

- Posljednji dah (Last Breath, 2017.)





U kontejneru je pronađeno izmučeno tijelo mlade žene, a detektivka Erika Foster jedna je od prvih na mjestu zločina. Problem je što ovoga puta to nije njezin slučaj. Dok si pokušava osigurati mjesto u istražnom timu, Erika pronalazi sličan slučaj neriješenog ubojstva otprije četiri mjeseca. Odbačene na sličan način, obje žene imaju identične ozljede i fatalnu ranu na bedrenoj arteriji. Nedugo zatim, još je jedna djevojka oteta dok je čekala sastanak s nepoznatim muškarcem i Erika i njezin tim moraju se baciti u bjesomučnu utrku s vremenom kako ona ne bi postala još jednom žrtvom sadističkog ubojice. Čini se da ubojica pronalazi svoje žrtve koristeći lažni identitet na društvenim mrežama. No, kako će Erika uhvatiti osobu koja, čini se, ne postoji?