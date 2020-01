Rival Sons stižu na INmusic festival #15

Rival Sons čine Jay Buchanan, Scott Holiday, Michael Miley i Dave Beste. Kalifornijska četvorka iz Long Beacha oformljena je 2009. godine i do sada je izdala već šest studijskih albuma i jedan EP, pri čemu je hvaljeni album Feral Roots izdan 2019. godine bendu donio i dvije zaslužene nominacije za nagradu Grammy, u kategorijama za najbolji rock album godine i najbolju rock izvedbu.

Nove snage hard rocka svoj status su višestruko potvrdile kroz suradnje i turneje s legendama žanra - nastupali su uz Black Sabbath, Deep Purple, Kiss, Sammy Hagara i dr. Zvuk talentirane četvorke, iako neosporno inspiriran klasičnim rockom i bluseom, prepoznatljivo je jedinstven upravo Rival Sonsima koji svoju glazbenu inspiraciju spretno i autentično uvode u 21. stoljeće.

Uz bendove poput Rival Sonsa na međunarodnoj sceni nema govora o tome da je rock mrtav, a u to se možete uvjeriti sami na jubilarnom INmusic festivalu #15!

Rival Sons se pridružuju impresivnom glazbenom programu jubilarnog 15. izdanja INmusic festivala uz već objavljenje The Killers, Becka, Deftones i The Lumineers. INmusic festival #15 održat će se na već dobro poznatoj lokaciji jarunskih otoka u Zagrebu od 22. do 24. lipnja 2020. godine.

U prodaji su trodnevne ulaznice za 15. INmusic festival koje se mogu nabaviti putem službenog INmusic webshopa po cijeni od 499 kn (+ troškovi transakcije) i u Dirty Old Shopu (Tratinska 18, Zagreb) po cijeni od 499 kn.

Kamperske ulaznice za INmusic #15 dostupne su isključivo putem festivalskog webshopa po cijeni od 250 kn (+ troškovi transakcije) do isteka zaliha.