Nellcote i Paul The Walrus u Saxu

U četvrtak, 6. veljače zagrebački bendovi Nellcote i Paul The Walrus nastupit će u Saxu! Cijena ulaznice za ovu indie/folk rock večer je 30 kuna u pretprodaji i može se kupiti tijekom radnog vremena Saxa, a na ulazu će koštati 40 kuna.

"Nerazvikani, ali kvalitetni." Tako je glazbeni portal Ravno do dna okarakterizirao bend Nellcote nakon zagrebačke promocije njihova albuma prvijenca "Disturbance in a Quiet Summer Night". Glazba benda na tragu je americane, folka i bluesa s daškom psihodelije, no sam bend ne opterećuje se etiketama i bitno im je samo da rade ono za što sami osjećaju da je dobro. Od ljeta u novoj postavi, bend već radi na novom materijalu, istovremeno i dalje promovirajući album te u Sax dolazi isporučiti najbolje od svog materijala i najbolje od sebe. Nellcote djeluje još od 2010., a osim osnivača i glavnog autora Vinka Ergotića (vokal i gitara) te Lane Filipin (bas, back vokali), novu postavu čine Igor Ivešić na gitari te Filip Barac na bubnjevima

Paul The Walrus je zagrebački indie/pop/rock bend koji je osnovao Borna Mijolović. To je njegov snimateljski projekt za koji piše, snima, producira i izvodi glazbu uživo s bendom. U live postavci Paul The Walrus čine Miro Kadijević (gitara, prateći vokali), Martin Trgovec-Greif (bubanj), Branimir Kuruc (bas gitara) i Borna (gitara, vokal). U godinu dana svoga postojanja ostvario je već zapažene uspjehe sa svojim prvim singlom "Not So Sweet" svirajući na Ferragosto Jamu i Rock Liveu. Ubrzo nakon toga bend je objavio svoj prvi EP "Dolphin And Whale Wathching Part One" koji je dobro prihvaćen kako od publike tako i kritike. Bend je 2018. bio i predgrupa Stray Doggu u Vintage Industrial Baru te je odabran kao jedan od finalista na "INmusic Breakthrough Actu". Paul The Walrus je isto tako početkom 2019. povodom svog drugog EP-a "Dolphin And Whale Watching Part Two" bio na svojoj prvoj manjoj europskoj turneji koja se sastojala od šest datuma u Srbiji i Mađarskoj te po prvi put i zasvirao na pozornici INmusica. Svojim retro zvukom i pamtljivim melodijama osvajaju publiku već od prvih taktova. Glazba Paul The Walrusa inspirirana je kultnim bendovima poput Beatlesa, Beach Boysa, Tame Impale i Oasisa, ali stavljena u suvremeni kontekst djeluje kao pravo osvježenje na sceni. Prvi dugometražni album izlazi ove godine.