Ritualni doom folk koncert: Senyawa u Močvari

Močvara i program Vrelo zvuka imaju čast najaviti dark ritual bend koji je jedan od svojih albuma objavio u suradnji sa Stephenom O'Malleyjom iz Sunn O))). Senyawa dolaze iz Indonezije, a njihov zvuk definitivno će prodrmati sve one koji će doći na koncert.

Metal i hardcore koji to nisu, već njihove transcendente inačice odsvirane na autohtonim indonezijskim instrumentima i promatrane kroz prizmu indonezijskog folklora. Tim je riječima Antonio Poščić svojedobno na stranici potlista.com najbolje opisao muziku koju stvara grupa Senyawa, a koja je svojim albumom "Sujud" iz 2018., objavljenim za sjajnu izdavačku kuću Sublime Frequencies, dobro uzdrmala svjetsku glazbenu scenu.

Senyawa postoje od 2009. godine, a dolaze s otoka Java iz Indonezije. Od samog početka svojeg djelovanja oni su spajali elemente indonezijske tradicijske glazbe s mračnom, eksperimentalnom doom muzikom. Dobili su čudesan zvuk koji bi najlakše bilo nazvati mračnim doom folkom, a zanimljivo je kako Senyawa koriste instrumente koje su sami napravili, također u maniri indonezijskih tradicijskih instrumenata.

Bend je sastavljen od dvojca Rullyja Shabare i Wukira Suryadija. Suryadi je odgovora za izradu i sviranje raznih instrumenata dok Shabara stvara mistično-šamansku zvučnu sliku nevjerojatnim vokalnim tehnikama koji potpuno uvlače slušatelje u Senyawin svijet. A taj svijet je uglavnom složen u klasičnoj DIY maniri pa se Senyawa često opisuje kao bend s punk stavom koji ima avangardnu estetiku.

Priča o čudesnom bendu iz Indonezije brzo je došla do šire publike, a njihov rad je zaintrigirao mnoge glazbenike i izdavačke kuće. Senyawa je surađivala s imenima poput Dama Suzukija, Stephena O'Malleyja iz grupe Sun O))), Keiji Haino ili grupe Melt Banana. Osim za Sublime Frequencies, objavljivali su albume i za druge velike izdavačke kuće poput Morphine Records, a zanimljivo je da je album "Alkisah" iz 2021. objavljen za čak 21 izdavačku kuću te je svaka napravila svoj cover za izdanje te prikupljanje svih verzija čini pravi pothvat za njihove fanove. Godinu ranije Senyawa snimila album "Bima Sakti" s O'Malleyjem za iDeal Records. Senyawa je svoje albume objavljivala i na pomalo kultnoj izdavačkoj kući WC Sorcerer Productions koja je specijalizirana za slična izdanja.

Senyawa dolazi u Močvaru u sklopu svoje velika europske turneje na kojoj će nastupati na mnogim velikim pozornicama poput one ponajvećeg europskog festivala Primavera Sound u Barceloni. Upravo su iz Primavere, pod naslovom 'Barbarism or barbarism', napravili još jedan sjajan opis Senyawa kojeg ćemo posuditi za kraj naše najave:

'If you have traveled up rivers of doom, if you have entered a trance after learning the folk music of the Javanese tribes, if you love the smell of noise-metal in the morning, if you are already back from ambient, punk or progressive rock, then you are already in the same place as Senyawa.'

Vidimo se u Močvari na ovom ludom ritualu. Svi oni koji su prije tri godine svjedočili koncertu Phurpe doći će na svoje i na ovom koncertu. Uostalom, Phurpu na svojem labelu Ideologic Organ ima upravo O'Malley. Sve je to povezano.



"Indonesian duo Senyawa is one of the most intense live bands in the world" - Red Bull Music Academy

"Senyawa can be counted among the most thrilling, edgy and original live performance units anywhere in the world." - The Wire

"Senyawa forged a sound that brings with it another dimension of weight, one that can't be measured." - The Quietus

"Senyawa's music rises from the belly of the beast and crawls out of its gaping maw" - Pitchfork