Republikanci protiv Trumpovog kursa prema Grenlandu

Već je u petak (16.1.) američki predsjednik dao prve natuknice. U Bijeloj kući Donald Trump je izjavio da može zamisliti kažnjavanje država carinama ako ga ne podrže u pitanju Grenlanda. SAD-u je Grenland potreban za nacionalnu sigurnost, ponovio je tom prilikom svoju tvrdnju.

Tijekom vikenda Trump je potom prešao s riječi na djela. Na vlastitoj društvenoj mreži Truth Social najavio je nove carine - protiv svih europskih država koje su se u pitanju Grenlanda jasno svrstale na stranu Danske.

Za to američki predsjednik ne dobiva osobito veliku političku potporu u Washingtonu. Glasne kritike dolaze čak i iz vlastitih redova Republikanske stranke, gdje su ga dosad uglavnom uvijek bespogovorno slušali. Oštre riječi uputio je republikanski kongresnik Don Bacon na CNN-u: „Ove prijetnje i maltretiranje saveznika su pogrešni. A ako ozbiljno razmišlja o invaziji Grenlanda, želim da zna: to bi vjerojatno bio kraj njegova predsjedništva. Većina republikanaca zna da je to nemoralno i pogrešno. I tome ćemo se suprotstaviti."

Senator: SAD imaju pristup Grenlandu

I argument da je SAD-u Grenland potreban za nacionalnu sigurnost žestoko se raspravlja i unutar Trumpove stranke. Republikanski senator Michael McCaul podsjetio je na NBC-ju na obrambeni sporazum između SAD-a i Danske iz 1951. godine. Taj sporazum Sjedinjenim Državama daje široke vojne ovlasti na otoku radi njegove obrane.

Činjenica je: predsjednik ima neograničen vojni pristup Grenlandu kako bi ga zaštitio od bilo kakvih prijetnji. Ako želimo ondje rasporediti više vojske, to možemo učiniti. Ako ga želi kupiti, u redu - ali trenutačno ne vidim nikoga tko bi bio spreman prodati ga.

Bessent: „Predsjednik pokušava spriječiti sukob"

Podršku Trump dobiva iz svog kabineta. Američki ministar financija Scott Bessent objašnjava - također na NBC-ju - što stoji iza plana njegova predsjednika: „Znamo da se Grenland može braniti samo ako je dio SAD-a. A tada ga više ne treba braniti. Predsjednik pokušava spriječiti sukob."

Borba za Arktik je stvarna. Grenland u američkom vlasništvu mogao bi odvratiti Kinu i Rusiju. Bessent vjeruje da će Europljani to prije ili kasnije shvatiti.

Koja je pravna osnova?

Na kojoj su pravnoj osnovi uvedene nove carine, Trump nije objasnio. Mnogo toga upućuje na to da bi se, kao i ranije kod trgovinskih carina, mogao pozvati na izvanredne ovlasti. Time mu ne bi bila potrebna suglasnost Kongresa. To kritiziraju i neki republikanci, poput senatora Randa Paula: „Izvanredne ovlasti namijenjene su izvanrednim situacijama. Trebale bi biti samo privremene. Ovdje ne postoji stvarna izvanredna situacija s Grenlandom. To je smiješno. Proglašavamo li sada izvanredna stanja kako bismo spriječili izvanredna stanja?", upitao je Paul dvosmisleno.

Smije li Trump na temelju izvanrednih ovlasti uvesti trajne trgovinske carine, trenutačno ispituje u vezi s nekim ranijim odlukama Vrhovni sud. Presuda bi uskoro mogla biti donesena.