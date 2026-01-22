Još bolje vijesti za My Voice, My Choice

Jučer je inicijativa My Voice, My Choice dobila službenu podršku Europskog gospodarskog i socijalnog odbora (EGSO). S 195 glasova za, Odbor je usvojio mišljenje koje daje jasnu i nedvosmislenu potporu našem prijedlogu da se osigura pristup sigurnom pobačaju diljem Europske unije.

Ova podrška iznimno je važna.

EGSO jedna je od najstarijih institucija EU-a osnovana 1958. godine. Okuplja predstavnike organizacija poslodavaca, sindikata i civilnog društva iz svih država članica EU-a. Njegova je uloga biti most između organiziranog civilnog društva i europskih institucija, a jučer je prenio jasnu i snažnu poruku Europskoj komisiji.

U usvojenom mišljenju EGSO navodi:

„Europski gospodarski i socijalni odbor ističe i pozdravlja rad europske građanske inicijativu koju predvodi pokret My Voice, My Choice, koja nudi pragmatičan pristup osiguravanju prava žena na pobačaj u Europskoj uniji.

EGSO ponovno naglašava da je pobačaj ljudsko pravo koje je neraskidivo povezano s mnogim drugim pravima, ne samo s pravom na zdravlje, te da se stvarno i učinkovito ostvarivanje tog prava mora osigurati putem intersekcionalnog pristupa.

EGSO poziva Europsku komisiju da podnese prijedlog za financijsku potporu državama članicama koji bi omogućio svima u Europi koji još uvijek nemaju pristup sigurnom i legalnom pobačaju da na siguran način prekinu trudnoću, u skladu s nacionalnim zakonima."

Sada je ostalo nešto više od mjesec dana do odluke Europske komisije.

Najprije je Komisija čula glasove građana diljem Europe: više od 1,1 milijun ljudi koji su potpisali zahtjev za siguran i dostupan pobačaj.

Zatim je u prosincu Europski parlament izrazio svoju podršku snažnom većinom.

Jučer nam je i Europski gospodarski i socijalni odbor u ime organiziranog civilnog društva dao svoju podršku.

Poruka ne može biti jasnija.

Ako Europska komisija želi ostati vjerna načelima na kojima je Europska unija utemeljena, njezina odluka mora biti u skladu s ovim glasovima. Odgovor Komisije pokazat će koliko su demokracija, temeljna prava te zdravlje i životi žena uistinu važni u današnjoj Europi.

Hvala vam što stojite uz nas.