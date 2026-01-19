Donald Trump će dominirati Davosom 2026.

Švicarski alpski grad Davos ponovno dočekuje kremu političkog, ekonomskog i kulturnog svijeta na godišnjem sastanku Svjetskog ekonomskog foruma (WEF).

WEF se održava u vrijeme kada američki predsjednik Donald Trump nastoji demontirati međunarodni poredak: od rušenja etabliranih trgovinskih pravila i masovnog povlačenja iz međunarodnih organizacija, uključujući UN-ov ugovor o klimi, do zarobljavanja venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura nakon napada na glavni grad Caracas i prijetnje aneksijom Grenlanda, koji je formalno dio bliske saveznice Danske.

Trumpov napad na međunarodna pravila koja su uglavnom na snazi ​​od Drugog svjetskog rata i njegov utjecaj na globalni mir, politiku i gospodarstvo trebali bi biti među ključnim temama tijekom petodnevnog događaja koji počinje 19. siječnja, a održava se pod motom „Duh dijaloga".

„Dijalog nije luksuz u vremenima neizvjesnosti, to je hitna potreba", rekao je Borge Brende, predsjednik i izvršni direktor WEF-a. „U kritičnom trenutku za međunarodnu suradnju - obilježenom dubokom geoekonomskom i tehnološkom transformacijom - ovogodišnji sastanak bit će jedan od naših najznačajnijih."

Donaldu Trumpu pridružit će se više od 60 šefova država i vlada, uključujući njemačkog kancelara Friedricha Merza, kanadskog premijera Marka Carneyja, argentinskog predsjednika Javiera Mileija, predsjednicu Europske komisije Ursulu von der Leyen, kineskog vicepremijera He Lifenga, pakistanskog premijera Shehbaza Sharifa i sirijskog vođu Ahmada Al Sharaa.

Najveća američka delegacija ikad u Davosu

Trump predvodi najveću američku delegaciju ikad u Davosu, u kojoj će biti petero ministara i drugi visoki dužnosnici.

U delegaciji su i državni tajnik Marco Rubio, posebni izaslanik Steve Witkoff i Trumpov zet Jared Kushner, što bi mogao biti temelj za visokorangirane rasprave o Ukrajini, Venezueli, Gazi i Iranu, odakle stižu svjedočenja p brutalnom gušenju protuvladinih prosvjeda.

Očekuje se da će se Trump sastati s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim i saveznicima Kijeva iz skupine G7 - uključujući čelnike iz Njemačke, Italije, Francuske, Ujedinjenog Kraljevstva, Kanade i predsjednicu Europske komisije - to će biti na marginama glavnog događaja kako bi se zatražilo američku podršku za sigurnosna jamstva za Ukrajinu nakon mogućeg mirovnog sporazuma s Rusijom, izvijestio je Financial Times.

Snažnu američku nazočnost zaokružuje premijerno izdanje "USA House" - to je mjesto smješteno u maloj crkvi na glavnoj gradskoj ulici (Promenade), gdje će američki dužnosnici organizirati razne događaje i umrežavati se s investitorima.

Geoekonomski rat

Iako se očekuje da će geopolitički preokreti i posljedična neizvjesnost dominirati raspravama, kreatori politika i poslovni lideri su zainteresirani i za raspravu i o načinima rješavanja drugih izazova s kojima se suočava globalno gospodarstvo.

A ono se pokazalo relativno otpornim unatoč pojačanim trgovinskim napetostima i političkoj neizvjesnosti, dijelom zahvaljujući ogromnim ulaganjima vezanim uz umjetnu inteligenciju (UI) u SAD-u, što je stabiliziralo najveću svjetsku nacionalnu ekonomiju.

No, projicirani globalni rast od 3,1 % u 2026. još uvijek nije idealan, posebno u vrijeme kada se globalni dug popeo na razine kakve nisu viđene još od Drugog svjetskog rata.

Prema Međunarodnom monetarnom fondu (MMF), situacija s dugom u nekoliko afričkih zemalja posebno je zabrinjavajuća.

Globalna trgovina i dalje je pod pritiskom jer zemlje usvajaju sve protekcionističkije politike, poput nametanja jednostranih carina, povećanja ograničenja stranih ulaganja i smanjenja opskrbe ključnim mineralima.

Ekonomski sukobi među nacijama i njihove posljedice bile su top-tema godišnjeg izvješća WEF-a o globalnim rizicima objavljenog u srijedu.

Izazovi i šanse umjetne inteligencije

Umjetna inteligencija još je jedna tema koja je u fokusu ove godine, s nekoliko događaja i predavanja posvećenih tehnologiji, slično kao i na ranijim sastancima WEF-a. U Davosu će biti vodeći tehnološki lideri poput Satye Nadelle iz Microsofta, Jensena Huanga iz Nvidije i šefa odjela za umjetnu inteligenciju u Googleu Demisa Hassabisa.

Umjetna inteligencija već pokazuje obećavajuće stvari u područjima poput medicine i obrazovanja te je u posljednjih nekoliko godina u taj sektor uloženo ili je obećano ulaganje ogromnih svota koje s mjere u tisućama milijardi - iako se mnoge tvrtke trenutno bore s pronalaženjem realnih mogućnosti upotrebe tehnologije, odnosno područja gdje UI nudi dobru dodatnu vrijednost.

Postoji zabrinutost zbog utjecaja UI tehnologije na radna mjesta, postoje naime strahovi da će mnoga od njih postati suvišna u sljedećih nekoliko godina. Izvršni direktor tvrtke Anthropic, Dario Amodei, također među ovogodišnjim sudionicima, kaže da bi umjetna inteligencija mogla eliminirati polovicu svih radnih mjesta u sektoru takozvanih „bijelih ovratnika" u sljedećih godinu do pet godina, naglašavajući potrebu za masovnim ulaganjima u prekvalifikaciju. Radi se primjerice o administrativnim ili menadžerskim poslovima. „Plavi ovratnici" su ljudi koji se bave pretežito fizičkim poslovima.

Umjetna inteligencija pojačava rizik produbljenja postojećeg digitalnog jaza, pri čemu siromašnije zemlje ne uspijevaju iskoristiti prilike koje nudi UI. Postoji i zabrinutost zbog toga što modeli umjetne inteligencije zrcale postojeće predrasude, šire dezinformacije i generiraju deepfakeove.

Dezinformacije i kibernetička sigurnost su među najvećim globalnim rizicima, stoji u istraživanju rizika WEF-a, što naglašava potrebu za učinkovitom regulacijom.

Novo vodstvo WEF-a

Ovogodišnji sastanak će biti prvi bez osnivača WEF-a Klausa Schwaba na čelu Davosa. Njemački ekonomist dao je ostavku u travnju 2025. zbog optužbi da su on i njegova supruga koristili sredstva WEF-a za osobnu upotrebu. Neovisna istraga, međutim, nije pronašla nikakvo kazneno djelo, već samo manje nepravilnosti.

Schwaba su naslijedili privremeni supredsjedatelji Larry Fink, izvršni direktor BlackRocka, i Andre Hoffmann, potpredsjednik švicarske farmaceutske tvrtke Roche Holdings.

Ovogodišnja dosta prominentna lista sudionika je poticaj za organizatore WEF-a nakon prilično burne godine. Organizacija koja postoji još od 1971. godine i koja je utemeljena kako bi poticala dijalog, sada se suočava s poteškoćama jer multilateralizam slabi, a slobodna trgovina je pod sve većim pritiskom.