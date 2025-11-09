Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 9. studenoga 2025.

Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 9. studenoga - i evo nas opet, nedjelja, dućani ne rade ili rade, pa prosufajte malo po stranici i nađite koji je dućan otvoren u vašem kvartu ;)

Pa ako se vozite gradom u potrazi za dućanom, evo par savjeta gdje bi mogli svratiti i kupiti što vam treba...

Eurospin - pogledajte otvorene trgovine

Kaufland - pogledajte otvorene trgovine

Konzum - pogledajte otvorene trgovine

Lidl - pogledajte otvorene trgovine

KTC - ne radi

Ribola - pogledajte otvorene trgovine

Tommy - pogledajte otvorene trgovine

Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina

Studenac - pogledajte otvorene trgovine

Wolt Market - nastavi čitati ispod oglasa

Shopping centri koji rade:

Arena Centar

Arena Park

Avenue Mall

City Centar One West

Family Mall

Point Shopping Centar

Eto... ako vam nije drago što morate voziti preko pola grada da bi nešto kupili, sjetite se toga i tako pokažite "najboljoj vladi AP-a" (namjerno mala slova) što mislite o njima - prostim prstom, i to svaku put u prolazu...