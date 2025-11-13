Baš Naš donosi novi doživljaj Adventa na glavni zagrebački trg

Ovog Adventa srce grada kuca u ritmu uspomena. Na Trg bana Josipa Jelačića, središnje mjesto zagrebačkog Adventa, dolazi Baš Naš - Zagrebački spomenar, novo poglavlje poznatog festivala koji ove godine simbolizira povratak toplini, tradiciji i vrijednostima koje povezuju generacije. Pod svjetlima glavnog gradskog trga, uz mirise domaćih jela, glazbene note i priče koje su obilježila djetinjstva, Baš Naš poziva posjetitelje da ponovno dožive čaroliju adventa kakvog je Zagreb oduvijek znao ispričati - s dušom, emocijom i zajedništvom.

Tržnica uspomena i Rukotvornica

Svaki segment ovogodišnjeg programa pažljivo je osmišljen kako bi pružio iskustvo koje spaja prošlost i sadašnjost, tradiciju i stvaralaštvo. Tržnica uspomena okupit će domaće obrtnike i kreativce čiji proizvodi nose toplinu ručnog rada i zagrebačkih radionica. Od ukrasa i prirodne kozmetike do igračaka, suvenira i blagdanskih delicija, svaki predmet na tržnici pričat će vlastitu priču, a posjetitelji će sa sobom moći ponijeti uspomenu koja ima vrijednost i poruku. S druge strane, Rukotvornica će vikendom od 14 do 16 sati donijeti niz kreativnih radionica za različite uzraste. Izrada orašara, božićnih vijenaca, keramičkih šalica, makrame privjesaka, kulinarska radionica za djecu i likovne radionice probudit će maštu sudionika.

Kazališne čarolije

Svake subote i nedjelje od 12 do 14 sati, Kazališne čarolije donijet će priče u suradnji s kazalištima Mala scena, La La Land, FAKin teatrom, Kazališnom družinom Emma, pod pokroviteljstvom OTP banke. Predstave će zasigurno oduševiti najmlađe posjetioce, a nakon nekih izvedba očekuje ih i darivanje Djeda Božićnjaka.

Glazba koja spaja generacije

Posebno mjesto u programu zauzima Glazbeni zagrljaj pod pokroviteljstvom OTP banke, koji će povezati generacije. Na pozornici će se izmjenjivati izvedbe mladih glazbenih talenata u suradnji s Muzičkom akademijom te nastupi poznatih izvođača i bendova, među kojima su Nika Turković, Ante Gelo & bend, Tragovi, Grooversi, Kids from the Sky, ZGroove band i mnogi drugi. Program uključuje i tematske večeri poput ABBA x Mamma Mia i Taking the Trash Out partyja, uz svakodnevne DJ setove koji će donijeti veseli ritam i dobru energiju u samo srce grada.

Zagrebačke priče: Kad uspomene ožive

Dodatnu inovativnost donosi koncept Zagrebačkih priča: Kad uspomene ožive, koji će u pet staklenih paviljona predstaviti male svjetove između bajke, muzejske čarolije i zaboravljenih razglednica iz djetinjstva. Ovaj jedinstven sadržaj nastaje u kreativnoj i kuratorski vođenoj suradnji sa Zdenkom Bašićem i Muzejom zaboravljenih priča. Inspirirani starim slikovnicama koje su nekada krasile dječje sobe, paviljoni će pričati tematske priče koje prizivaju blagdanski ugođaj tradicije i predaja skrivenih u srcu starogradskih ulica i vizura Zagreba. Svaka priča bit će popraćena audio-naracijom dostupnom putem QR koda, čime je sadržaj pristupačan i slijepim i slabovidnim osobama.

Mirisi djetinjstva, okusi doma

Neizostavan dio doživljaja čini i Bakina kuharica s autentičnim jelima i napitcima, pripremljenima prema tradicionalnim receptima s daškom suvremenosti. Od mirisnog kuhanog vina i domaćih kobasica do inovativnih deserata, svaki zalogaj bit će priča za sebe.

Advent s porukom

Uz bogat glazbeni, kazališni i kreativni program, Baš Naš - Zagrebački spomenar njeguje i vrijednosti zajedništva i solidarnosti. Svakog radnog dana od 11 do 12 sati održavat će se happy hour za umirovljenike, tijekom kojeg će im biti dostupni topli napitci i blagdanski zalogaji po povoljnijim cijenama. Posebna pažnja posvećena je i ekološkim rješenjima. Svi ugostitelji koriste biorazgradivu ambalažu za posluživanje hrane, a uvode se i čaše te posebno osmišljene i dizajnirane keramičke šalice za višekratnu upotrebu, čime se eliminira čak 70% plastike. Sav se otpad razvrstava, a posjetitelje se također potiče da koriste javni prijevoz.

Zagrebački spomenar nije samo adventska lokacija, to je pozornica uspomena i prostor stvaranja novih priča. Mjesto gdje djeca maštaju, odrasli se prisjećaju, a svi zajedno dijele trenutke koji se pamte. Na glavnom zagrebačkom trgu, u samom srcu grada, ovog Adventa oživjet će čarolija kakvu pamtimo i stvarati nova sjećanja koja će trajati!

Sve informacije o programu i radnom vremenu dostupne su na Facebook i Instagram stranici Baš Naš festivala.