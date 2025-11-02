Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 2. studenoga
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 2. studenoga 2025. godine
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 2. studenoga - da, jučer je bio blagdan i sigurno ste potrošili sve što ste kupili... ili ste se ipak osigurali unaprijed? Ako nista, možete na donjim linkovima pronaći dućane koji rade...
Pa ako se vozite gradom u potrazi za dućanom, evo par savjeta gdje bi mogli svratiti i kupiti što vam treba...
Eurospin - pogledajte otvorene trgovine
Kaufland - pogledajte otvorene trgovine
Konzum - pogledajte otvorene trgovine
Lidl - pogledajte otvorene trgovine
KTC - ne radi
Ribola - pogledajte otvorene trgovine
Tommy - pogledajte otvorene trgovine
Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina
Studenac - pogledajte otvorene trgovine
Wolt Market -
Shopping centri koji rade:
Arena Centar
Arena Park
Supernova Garden Mall
Supernova Buzin
Eto... ako vam nije drago što morate voziti preko pola grada da bi nešto kupili, sjetite se toga i tako pokažite "najboljoj vladi AP-a" (namjerno mala slova) što mislite o njima - prostim prstom, i to svaku put u prolazu...
