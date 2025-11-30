Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 30. studenoga 2025.
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 30. studenoga - zadnij dan studenoga, uskoro kreće zadnji mjesec u godini, a poklona treba nabaviti u većim količinama... a i hrane... pa onda, što da vam kažemo, klikajte donje linkove, nađite što vam treba... ;)
Pa ako se vozite gradom u potrazi za dućanom, evo par savjeta gdje bi mogli svratiti i kupiti što vam treba...
Eurospin - pogledajte otvorene trgovine
Kaufland - pogledajte otvorene trgovine
Konzum - pogledajte otvorene trgovine
Lidl - pogledajte otvorene trgovine
KTC - ne radi
Ribola - pogledajte otvorene trgovine
Tommy - pogledajte otvorene trgovine
Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina
Studenac - pogledajte otvorene trgovine
Shopping centri koji rade:
Arena Centar
Arena Park
Avenue Mall
City Centar East i West
Family Mall
King Cross
Point Shopping Centar
Supernova Buzin
Supernova Centar Kaptol
Supernova Cvjetni
Supernova Garden Mall
Z centar
Westgate
Eto... ako vam nije drago što morate voziti preko pola grada da bi nešto kupili, sjetite se toga i tako pokažite "najboljoj vladi AP-a" (namjerno mala slova) što mislite o njima - prostim prstom, i to svaku put u prolazu...
