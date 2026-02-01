Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 1. veljače 2026.
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 1. veljače 2026., prvi dan novog mjeseca
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 1. veljače - da, počela je veljača, lud mjesec ludih mačaka, ludih zvončara i ludih ljudi koji i dalje ne daju da se kupuje nedjeljom... no, neka poštena mjesta danas rade, evo i koja...
Pa ako se vozite gradom u potrazi za dućanom, evo par savjeta gdje bi mogli svratiti i kupiti što vam treba...
Eurospin - pogledajte otvorene trgovine
Kaufland - pogledajte otvorene trgovine
Konzum - pogledajte otvorene trgovine
Lidl - pogledajte otvorene trgovine
KTC - ne radi
Ribola - pogledajte otvorene trgovine
Tommy - pogledajte otvorene trgovine
Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina
Studenac - pogledajte otvorene trgovine
Shopping centri koji rade:
Avenue Mall
Eto... ako vam nije drago što morate voziti preko pola grada da bi nešto kupili, sjetite se toga i tako pokažite "najboljoj vladi AP-a" (namjerno mala slova) što mislite o njima - prostim prstom, i to svaku put u prolazu...
