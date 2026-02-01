« Zagreb
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 1. veljače 2026.

Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 1. veljače 2026., prvi dan novog mjeseca

Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 1. veljače
Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 1. veljače (Arhiva)
radno vrijeme trgovina

radno vrijeme shopping centara

radno vrijeme

Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 1. veljače - da, počela je veljača, lud mjesec ludih mačaka, ludih zvončara i ludih ljudi koji i dalje ne daju da se kupuje nedjeljom... no, neka poštena mjesta danas rade, evo i koja... 

Pa ako se vozite gradom u potrazi za dućanom, evo par savjeta gdje bi mogli svratiti i kupiti što vam treba...

Eurospin pogledajte otvorene trgovine

Kaufland pogledajte otvorene trgovine

Konzum pogledajte otvorene trgovine

Lidl pogledajte otvorene trgovine

KTC - ne radi

Ribola pogledajte otvorene trgovine

Tommy pogledajte otvorene trgovine

Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina

Studenac pogledajte otvorene trgovine

Wolt Market

   

Shopping centri koji rade:

Avenue Mall

Eto... ako vam nije drago što morate voziti preko pola grada da bi nešto kupili, sjetite se toga i tako pokažite "najboljoj vladi AP-a" (namjerno mala slova) što mislite o njima - prostim prstom, i to svaku put u prolazu...

01.02.2026. 08:23:00
    
