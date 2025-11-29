Baš Naš otkrio gastro favorite ovog Adventa

Adventsko razdoblje je započelo, a s njime je i Baš Naš - Zagrebački spomenar na glavni gradski trg donio poznate mirise domaće kuhinje. Ove godine naglasak je stavljen upravo na okuse koje pamtimo, na jela koja su obilježila zimske dane, ali ispričana na moderan i razigran način.

Trg bana Josipa Jelačića tako je ovog Adventa postao velika kulisa domaće kuhinje. Posjetitelje dočekuju sarma, buncek sa zeljem, domaći gulaš, štrukle i tradicionalne kobasice u bezbroj varijanti - od klasičnih, debrecinki i slavonskih, do češnjovki i poznate samoborske češnofke. Brojne kućice nude i vlastite interpretacije zimskih favorita, poput bunceka u brioche pecivu s hren umakom ili domaćih kobasica u kombinaciji s lukom, grahom ili pikantnim umacima. Posebnu notu ovogodišnjoj temi domaćeg daje i „Bakina kuharica by METRO", mjesto na kojem posjetitelji mogu ostaviti svoje najdraže obiteljske recepte i pritom sudjelovati u osvajanju blagdanskog METRO paketa proizvoda.

Uz tradicionalne specijalitete, bogata ponuda donosi i suvremene street food kombinacije. Smash burgeri, sendviči s trganom svinjetinom, CroqSpud kombinacije s trganom svinjetinom ili shitake gljivama te burgeri s gorgonzolom i raclette sirom daju adventskom jelovniku moderni zaokret. Posebnu pažnju u idućim tjednima zasigurno će privući kreativne izvedbe adventskih klasika, poput kobasica u verziji s teriyaki umakom, kineskim povrćem i jalapeno dodatcima, ali i tortilla punjena hrskavom piletinom, grahom i salsom.

Osim već dobro znanih slanih i mekanih bao buns, ovogodišnji slatki novitet sladokusce neće ostaviti ravnodušnima. Slatke verzije s kokosom, malinama, karameliziranom jabukom ili bijelom čokoladom stvaraju savršenu ravnotežu u ponudi u kojoj će svatko pronaći svojeg favorita.

Nezaobilazne fritule ove su godine doživjele pravu malu renesansu, od klasičnih posutih šećerom do raskošnih izvedbi s pistacijom, šumskim voćem, smokvama i čokoladom. Poseban hit već su postale Fritulinke by Rougemarin, palačinke punjene pistacijom, marelicom, šljivom, jabukom s karamelom ili belgijskom čokoladom, pohane u smjesi za fritule i posute adventskim šećerom.

Uz bogatu gastronomsku ponudu, glavni trg donosi pogodnosti i sadržaje zbog kojih se ovdje lako ostaje i duže nego što je planirano. Većina jela na kućicama cjenovno ne prelazi 10 €, a svakoga dana od 12 do 13 sati umirovljenicima su dostupni napitci i jela po 20% povoljnijim cijenama.

U kućicama domaćih obrtnika mogu se pronaći ručno rađeni ukrasi, keramički proizvodi, igračke, nakit i drugi detalji. Kreativne radionice izrade blagdanskih ukrasa održavaju se vikendom i idealne su za sve koji žele ponijeti kući vlastiti mali suvenir. Najmlađi će svakog vikenda imati priliku uživati u kazališnim predstavama na otvorenom, dok će im tematske dječje radionice dodatno uljepšati adventske vikende.

Glazbeni program ove je godine posebno raznolik. U suradnji s Muzičkom akademijom na pozornicu stižu mladi glazbeni talenti, a kroz naredne tjedne publiku očekuje i Nika Turković, Ante Gelo & bend, Kids From The Sky i mnogi drugi izvođači i tematski partyji.

Sve informacije o programu i radnom vremenu dostupne su na Facebook i Instagram stranici Baš Naš festivala.