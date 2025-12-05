Posljednja "Tiha misa" ove subote...

U subotu, 6. prosinca, održat će se posljednja „Tiha misa" umjetnice Arijane Lekić-Fridrih i Udruge Domino, točno tri godine nakon što je umjetnica prvi put stala pred skupine muškaraca koji svake prve subote u mjesecu zauzimaju hrvatske trgove i javni prostor.

Tri godine kasnije, unatoč nebrojenim upozorenjima, prijavama, incidentima i otvorenim prijetnjama, u Hrvatskoj se nije promijenilo ništa. Nasilje nad ženama raste, institucije i dalje zakazuju, politička volja izostaje - a javni prostor postao je poligon za ekstremizam, mizoginiju i zastrašivanje.

Ove godine Arijana Lekić-Fridrih položit će 38 ruža za 38 žena ubijenih u Hrvatskoj u posljednje tri godine. Svaka ruža predstavlja izgubljeni život, ali je i trajni, sramotni podsjetnik na sustav koji ih nije uspio zaštititi. Ne mislimo samo na sustav prevencije, koji vidimo kao nedovoljno osposobljen, već i na odgojno-obrazovni sustav i kurikulume, kao i na socijalne sustave te sustav zaštite i kažnjavanja - sve one koji zakazuju i time svrstavaju Hrvatsku među zemlje s najvišim stopama femicida u Europi.

„Tiha misa" je čin građanskog otpora, umjetnička intervencija i javno svjedočanstvo o tome kako izgleda biti žena u zemlji u kojoj se femicid normalizira, a mržnja i prijetnje opravdavaju „slobodom izražavanja". U tri godine izvođenja performansa evidentirani su brojni slučajevi nasilja, prijetnji i institucionalnog zataškavanja - jasno dokumentirani u ranijim priopćenjima i incidentima širom zemlje.

Budući da se u tri godine nije dogodio nikakav pomak, niti se nazire politička namjera da se zaštite žene i obrani Ustav, Udruga Domino najavljuje pokretanje sudskog postupka od siječnja. Cilj je testirati pravosuđe - posljednju granicu i posljednju slamku spasa za koju se još možemo pokušati uhvatiti prije nego što kolektivno zaključimo da država više ne ispunjava svoju ulogu garancije osnovnih prava, uključujući pravo na život bez nasilja.

„Tiha misa" je u ove tri godine postala dokument svjedočenja urušavanja sustava. Postala je dokaz šutnje države i vlasti, te kukavičluka i straha oporbe. Ovo je posljednja „Tiha misa" u javnom prostoru. Sve što se događa nešto je na što smo upozoravali od početka - nažalost, sve ove scenarije predvidjeli smo ne zato što smo vidoviti, nego zato što su napadači na sustav i ljudska prava predvidljivi; djeluju po istoj matrici u Hrvatskoj i drugim zemljama. „Tiha misa" u javnom prostoru može biti posljednja, ali ne zato što je borba završila, nego zato što je vrijeme za novi oblik otpora.

Pozivamo sve koji ne žele živjeti u zemlji straha i nasilja da jasno poruče da se nasilje nad ženama neće prešutjeti, da se ekstremizam neće tolerirati i da su životi žena iznad političkih kalkulacija, parade moći i ideoloških igara.

Pozivamo sve građanke i građane da nam se pridruže 6. prosinca, odaju počast ženama čiji su životi izgubljeni - i da, makar simbolično, poručimo da Hrvatska ne može i ne smije biti zemlja u kojoj žene žive u strahu, a institucije okreću pogled. Jer kad država zakaže u zaštiti svojih građanki - građanke i građani ne smiju šutjeti.