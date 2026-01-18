« Zagreb
objavljeno prije 2 sata i 55 minuta
RADNO VRIJEME

Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 18. siječnja 2025.

Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 18. siječnja 2026. godine

Fotografija vijesti
Fotografija vijesti (Arhiva)
Više o

radno vrijeme trgovina

,

radno vrijeme shopping centara

,

radno vrijeme

,

radno vrijeme nedjeljom

Radno vrijeme trgovina i shopping centara za 18. siječnja - već smo se ufurali u novu godinu, već nam je treći vikend kad nedjeljom ne rade dućani, a pogotovo u ovom dijelu godine... što da vam kažemo, klikajte i snađite se ;)

Pa ako se vozite gradom u potrazi za dućanom, evo par savjeta gdje bi mogli svratiti i kupiti što vam treba...

Eurospin pogledajte otvorene trgovine

Kaufland pogledajte otvorene trgovine

Konzum pogledajte otvorene trgovine

Lidl pogledajte otvorene trgovine

KTC - ne radi

Ribola pogledajte otvorene trgovine

Tommy pogledajte otvorene trgovine

Spar/Interspar - pogledajte otvorene trgovina

Studenac pogledajte otvorene trgovine

Wolt Market - nastavi čitati ispod oglasa

   

Shopping centri koji rade:

Avenue Mall

Z centar

Eto... ako vam nije drago što morate voziti preko pola grada da bi nešto kupili, sjetite se toga i tako pokažite "najboljoj vladi AP-a" (namjerno mala slova) što mislite o njima - prostim prstom, i to svaku put u prolazu...

18.01.2026. 08:25:00
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh