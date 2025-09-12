« Televizija
objavljeno prije 1 sat i 28 minuta
SERIJE

Premijera druge sezone Škripa metala

Nova sezona serije „Škripa metala“ (Twisted Metal S2) imat će premijeru 18. rujna na HBO Max streaming platformi. Premijera na HBO 3 kanalu će biti 24. rujna u 21:00 h.

Škripa metala
Škripa metala (HBO Max)
Više o

HBO Max

,

Škripa metala

Nakon otkrića u finalu prve sezone, John i Quiet ulaze u smrtonosni turnir koji organizira tajanstveni čovjek poznat kao Calypso. Dok pokušavaju preživjeti navalu opasnih novih neprijatelja i poznatih lica, uključujući ubojitog klauna Sweet Tootha, stvari se za Johna kompliciraju kada se ponovno susreće sa svojom davno izgubljenom sestrom, osvetnicom Dollface.

U glavnim ulogama su Anthony Mackie, Stephanie Beatriz, Joe Seanoa, Will Arnett, Anthony Carrigan, Mike Mitchell, Saylor Bell Curda, Patty Guggenheim i Tiana Okoye.

Scenarist i izvršni producent je Michael Jonathan Smith, a redatelji su Phil Sgriccia, Bill Benz, Iain MacDonald i Bertie Ellwood, dok su za produkciju zaslužni Sony Pictures Television, PlayStation Productions i Universal Television, odjel Universal Studio Groupe.

12.09.2025. 12:01:00
    
Novi komentar
nužno
nužno

skrolaj na vrh