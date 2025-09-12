Premijera druge sezone Škripa metala

Nakon otkrića u finalu prve sezone, John i Quiet ulaze u smrtonosni turnir koji organizira tajanstveni čovjek poznat kao Calypso. Dok pokušavaju preživjeti navalu opasnih novih neprijatelja i poznatih lica, uključujući ubojitog klauna Sweet Tootha, stvari se za Johna kompliciraju kada se ponovno susreće sa svojom davno izgubljenom sestrom, osvetnicom Dollface.

U glavnim ulogama su Anthony Mackie, Stephanie Beatriz, Joe Seanoa, Will Arnett, Anthony Carrigan, Mike Mitchell, Saylor Bell Curda, Patty Guggenheim i Tiana Okoye.

Scenarist i izvršni producent je Michael Jonathan Smith, a redatelji su Phil Sgriccia, Bill Benz, Iain MacDonald i Bertie Ellwood, dok su za produkciju zaslužni Sony Pictures Television, PlayStation Productions i Universal Television, odjel Universal Studio Groupe.