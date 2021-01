Radionica 'Digitalni vokabular'

Radionica oblikovanja digitalnog jezika ispitati će kulturološki značaj upotrebe novih tehnologija u svakodnevnoj komunikaciji unutar virtualnih sredina te povratno utjecaj tehnologije na misaone procese, emocionalne sposobnosti i međuljudske odnose na društvenim mrežama i internetu. Analizom alata za komunikaciju i različitih načina njihova korištenja polaznici će razviti vještine kreiranja, komentiranja i komuniciranja slikom, razumijevanje značenja znakova i simbola te njihovu primjenu u različitim medijima. Na radionici će se izrađivati serije simbola, stickera i/ili gif animacija.

#digital-vocabulary, #digitani-vokabular, #digital-vocabulary-workshop, #custom-sticker-design, #design-sticker, #expression, #visual-expression, #gesture, #emotion, #emoji-workshop, #custom-emoji, #digital-natives, #digital, #workshop, #fun, #made

Maja Kolar rođena je u Zagrebu 1988. godine. Dizajnerica je čija je produkcija usko vezana uz umjetnički istraživački rad, izložbene koncepcije i socijalni dizajn. Po završetku Konstfack University of Arts and Crafts u Stockholmu suosniva dizajnerski kolektiv Oaza gdje aktivno sudjeluje na realizaciji projekata poput 'Dizajnerice 1930-1980' i 'Projekt Ilica' te razvoju kolekcija 'S ruke na ruku' i platforme 'Made in: Crafts and Design Narratives'. Istaknutije istraživačko djelovanje broji višegodišnje inicijative poput 'Forum for Future Museum', 'Utopian Collective', 'Serendipity Searcher' te 'Digital Garden Manifesto' nastale u sklopu međunarodnih suradnji. Članica je Hrvatskog dizajnerskog društva i Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika.

Tina Ivezić rođena je Zagrebu 1982. godine. Nakon studija vizualnih komunikacija na Studiju dizajna u Zagrebu radi kao freelance dizajnerica pretežno u sferi kulturne produkcije. 2013. godine suosniva Umjetničku organizaciju Oaza (www.o-a-z-a.com). Članica je Hrvatskog dizajnerskog društva i Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika.

Damir Prizmić je freelance dizajner. Djeluje kroz širi spektar disciplina, neke od kojih su dizajn vizualnih komunikacija, dizajn izložbi i interakcija, dizajn produkata, koncepata i alata. Često surađuje s drugim ljudima ispreplićući discipline i otkrivajući nova područja istraživanja i rada. Aktivan je na području edukacije te na promicanju open source kulture. Suosnivač je i dopredsjednik Radione, udruge za razvoj DIY kulture temeljene na povezivanju umjetnosti, znanosti i tehnologije te član Hrvatskog dizajnerskog društva i Hrvatske zajednice samostalnih umjetnika. Vodio je više radionica za djecu i odrasle.

Prijaviti se možete na e-mail edu.radiona.org@gmail.com do nedjelje, 10. siječnja točno u ponoć. Svakako napišite nekoliko rečenica o sebi te navedite razloge prijave. Radionica je besplatna.