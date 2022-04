Q'ART je spreman za izlazak na Ilicu

Projekt Ilica: Q'ART je kolektivni public art projekt u procesu koji istražuje suvremeno i socijalno nasljeđe povijesnih avangardi, novih i progresivnih umjetničkih praksi, metoda i tehnologija, njihov utjecaj na društvene procese te istovremeno predstavlja suradnju umjetnika i građana na ključnim društvenim i ekološkim temama. Radi se o kolektivnom multidisciplinarnom projektu koji kroz društvene prakse, akcionizam, community art i public art postaje pokretač društvenog, ekološkog, estetskog i poetskog angažmana.

Do 2022., zajednica od preko 500 izlagača, ugostitelja, dućana, humanitaraca postala je jaka, održiva i u svojoj individualnosti povezana te smo joj odlučili prepustiti komunikaciju o posebnosti i važnosti Ilice. Osim dijeljenja dosadašnjih doživljaja i iskustva koja se mogu pronaći na digitalnim platformama, pojedini glasovi zajednice odlučili su izraziti svoje stavove vezano uz teme kojima se Projekt aktivno bavi, kao što su korištenje javnih prostora i napuštenih prostora u centru grada, podrška malim proizvođačima i umjetnicima te važnost integracije i suradnje sa zajednicom.

Novi komunikatori ukazali su na svoju posvećenost najdražem gradu i Projektu kroz svoje stavove i razmišljanja. Dijana Merey Sarajlija je opisala projekt na sljedeći način „Kad pomislim na Ilicu, pomislim na „neopisivu lakoću postojanja", pomislim na „sve se može kad se hoće", pomislim na „nikad ne reci nikad", pomislim na „snovi postaju stvarnost" i sve ostale slične riječi koje zajedno sa svojim već otrcanim frazama često odlete u vjetar. No, ne i na Ilici! Jer Ilica nisu riječi, Ilica su djela! Djela koja zaustavljaju dah i tramvaje, pokreću beskućnike i bogataše, smiruju nedoumice i strepnje, poje žedne oči, hrane gladne duše, griju promrzli entuzijazam, gase vatru ogorčenja, grade mostove između srca i financijskih konstrukcija!"

Marta Raljević, predstavnica novo formirane zajednice u okviru Projekta Ilica: Q'ART pod imenom Artizanati inicijativu je opisala na sljedeći način „U doba digitalne komunikacije, a pogotovo unazad par godina, od početka pandemije, ljudi doživljavaju osjećaj odvojenosti i depresije. Dokazano je da kreativnost smanjuje anksioznost i stres, potiče hormone sreće, pomaže kod depresije, a također nas povezuje i jača zajednicu", Marta smatra kako „Zajednica svojim djelovanjem želi pružiti podršku malim proizvođačima, a građanima dati dugo željeno mjesto u kojem mogu doći istražiti svoje kreativne talente, proširiti znanja, upoznati rad lokalnih obrtnika i kreativaca i opušteno steći nova poznanstva." Profesionalna solo pjevačica Ivana Galić izjavila je „Kreiranjem raznih novih, atraktivnih sadržaja oplemenjuje se svakodnevni život zajednice te se unose noviteti u sad zabrinjavajuću učmalost kulturnih ponuda".

Predstavnici samoiniciranog projekta BILJA, Antonija i Matija Babić dotaknuli su se pitanja odgovorne potrošnje i proizvodnje, zaključivši kako je „Odgovoran i održiv pristup u potrošnji i proizvodnji danas neosporan; djelovati suprotno znači zatvoriti se u egocentričnu iluziju nekog prošlog doba." Arhitektica Larisa Čišić ukazuje kako ju „Veseli me pomisao na trenutak kada će stvaratelji, umjesto 4 nedjelje godišnje, moći transformirati zapuštene prostore Ilice u multidisciplinarni i međugeneracijski perpetuum mobile: izložbe, koncerti, predstave, kreativne radionice, knjižare i čitaonice, concept shopovi: to je ilička budućnost!". Vlasnik obrta Faber Art izjavio je „Znate koja je zapravo tajna uspjeha ovog okupljanja kreativaca? To što su svojim dolaskom oživjeli prostor koji je samo prolaz, a vrlo rijetko odredište. Izbačen je promet, a izložena ponuda najrazličitijih kreativnosti." te nastavio „Ovdje se radi o novoj namjeni, makar samo u tim danima kada traju sajmovi, o novom liku i ulozi vjerojatno najpoznatijeg prostora, ili ulice u Hrvatskoj", zaključio je Željko.

Cijelu temu je zaokružila predsjednica ULUPUH-a Ivana Bakal koja ujedno i predaje na Tekstilno tehnološkom fakultetu u Zagrebu te radi s mnogim mladim dizajnerima i primijenjenim umjetnicima. „Primijenjeni umjetnici osim kroz naše strukovne udruge nemaju puno mogućnosti ni prilika predstaviti sebe i afirmirati svoj rad prema zajednici, kupcima (posebice nakon nestanka Likum-a) i široj javnosti. Mi kao ULUPUH doista radimo puno na predstavljanju naših članova, međutim to zasigurno nije dovoljno, jer je primijenjenih umjetnika sve više a mogućnosti za vođenje otvorenih ateliera i prodaju radova sve manje." naglasila na Bakal te nastavila „ Praznih i neiskorištenih prostora u gradu je puno i bilo bi važno osmisliti neki održivi koncept POP UP prostora kroz koji bi naši vrijedni dizajneri, kostimografi, fotografi, ilustratori, arhitekti, produkt dizajneri i mnogi drugi imali priliku zajednički ili pojedinačno predstavljati sebe kroz izložbe, prodajne izložbe, radionice ili druženja. HUB, Coworking i POP UP prostori su već dosta uhodani koncepti u Europi i daju fantastičnu priliku onima koji i dalje žele ostati u okviru samostalnih djelatnosti da se afirmiraju i predstave javnosti. Projekt Ilica: Q'ART vidim kao odličnu priliku osim da se umjetnici predstave javnosti kroz izlaganje i revije i da se ujedno povežu i da zajednički predstave svoje prijedloge gradu."

Projekt Ilica: Q'ART probudio je cijeli Zagreb te se nastavlja rasti i širiti već šestu godinu zaredom! U 2022. godini očekuju nas 4 festivalska izdanja čiji su programi zamišljeni kao višedimenzionalno multidisciplinarno događanje koje podrazumijeva različite umjetničke discipline i public art, kulturne sadržaje, šetnje, interakcije, edukativne radionice, predavanja, prezentacije, kreativne manifestacije i okupljanje stanovnika i susjeda. Prvi festival ove godine održat će se 01. svibnja. Festivali Projekta predstavljaju šarenu lepezu mogućnosti na kreativno-umjetničkom, obrtničkom, dizajnerskom i edukacijskom planu.

Osim izlagača Ilica će kao i uvijek biti mjesto za ispijanje jutarnje kavice, degustaciju proljetnih delicija, nove ponude prefinih šarenih knedlica našeg Ambar kafića, a pridružit će nam se i Fruhstuck koncept s finim zalogajčićima Brunchya i njihovim DJ nastupom u okviru ART koncepta koji priprema Akademija likovnih umjetnosti gdje možete upoznati mnoge mlade umjetnike i kupiti njihove radove sada dok još nisu svjetski poznati. Za glazbeni doživljaj će na Ilici nastupiti Oridano Gipsy Jazz, Joe Pandur Trio, Ivana Galić Quartet, a od glazbenih novosti smo pripremili poseban nastup Lele Kaplowitz uz instrumentalnu pratnju Doris Karamatić na harfi i popularni mladi bend Trokut.

Reviju u 12 sati na Britancu će nam kao i uvijek pripremiti ULUPUH i njihovi članovi, a na reviji će nastupiti i studenti TTF-a sa svojim modelima na temu Život na zemlji.

Delicije će nam upotpuniti i Obrtnička komora Zagreb i Špeceraj, jer kakav bi to prvomajski program bio bez graha i roštilja, stoga prošećite i uživajte u pravom prvomajskom druženju na Ilici.

Projekt autorski potpisuju i organiziraju Aleksandar Battista Ilić i Ivana Nikolić Popović, uz suorganizaciju Akademije likovnih umjetnosti (ALU) te uz vjerno pokroviteljstvo i podršku Ministarstva kulture i medija, Grada Zagreba, Turističke zajednice grada Zagreba, Obrtničke komore Zagreba, Hrvatskog klastera kreativnih i kulturnih industrija, Hello Zagreb kao i naravno svih izlagača, dućana, obrta, ugostitelja i umjetnika iz Q'ART-a za koje Projekt Ilica Q'ART i živi te bez kojih ne bi niti postojao.

Detaljne informacije o programu, rasporedu događanja i lokacijama mogu se pronaći na www.projektilica.com ili na Facebook stranici/Projekt Ilica.