Preduskrsni dani u AKC Attacku

Attackova tvornica - radionica DJ-inga, 11.-15.4

StIglo je proljeće, a s njim i naš novi ciklus edukacija Attackove tvornice. Prva nas očekuje radionica DJ-inga, od 11.- 15 travnja u klubu Attack i glazbenom studiju Fajnputz u Medici.

Sudjelovanje na radionici je besplatno, a prijaviti se možete putem upitnika na sljedećem linku: https://bit.ly/3wy5cSL

Prijave se zaprimaju zaključno s 02.04.2022. Važna napomena - broj polaznika/ca je ograničen!

DJ radionica zamišljena je kao svojevrsni servis koji omogućava neafirmiranim glazbenicima/cama, producentima/icama edukaciju i prezentaciju svog rada bez naplaćivanja naknade.

Radionica je podijeljena na nekoliko segmenata: tehnička i kreativna edukacija. Upravo opisane aktivnosti time predstavljaju zanimljiv spoj samoorganizacije i promocije gdje se „uradi sam" aspekt stvaralaštva podigao na jednu veću razinu u kojoj se koriste resursi udruge (glazbena oprema) kako bi se ostvario kvalitetni edukativni program. Ciljevi radionice su promovirati glazbeno stvaralaštvo u području alternativne/nekomercijalne elektronske glazbe, veća zainteresiranost mladih za alternativnu elektronsku glazbu i aktivno djelovanje u urbanoj glazbenoj sceni povećanjem broja novih mladih korisnika programa Udruge. Radionicu vodi Ivan Pavin aka Winpa.

Ivan Pavin rođen je u Zagrebu 31.12.1991. Suradnik je u Alternativnom Kulturnom Centru Attack, kao organizator i tonac; organizator je nekolicine glazbenih festivala (Tides of youth, Buka i Otpor, MoDem); osnivač je vlastite diskografske kuće Insectic Records. Prva radna iskustva stječe radom na festivalima poput Outlook, Dimensions, Terraneo, MoDem, Sonus i mnogih drugih.

Njegov interes za psytrance kulturu i glazbu došao je preko mnogih underground partija i festivala na kojima je doživio i vidio njen pravi potencijal.

Attackova tvornica program je Autonomnog kulturnog centra, sufinancirana je od strane Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Zagreba - Gradskog ureda za kulturu, Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva i Zaklade kultura nova.

Event: https://fb.me/e/1Ie8xqBta

Dajte djeci mikrofona, četvrtak 14.4., 19 - 22h, ulaz slobodan

Dajte djeci mikrofona jedan je od programa kolektiva "Idi pa vidi" i AKC Attacka. Cilj je mladima, ali i svima drugima, omogućiti prostor, publiku, binu, razglas i naravno, mikrofon (možda čak i tri).

Neovisno o prijašnjem iskustvu, polaznicima /cama će program omogućiti nastup pred publikom i dodatan napredak za daljnji razvoj.

Sudionici/ce će sami/e odlučiti da li će izvoditi već napisane stvari, hoće li se koristiti tehnikom freestyle-a ili pak kombinacijom jednog i drugog. Sve je dobrodošlo i svi/e su dobrodošli/e.

NAVODNOOSLOBODILAČKI CIRKUS (HR): KLIŠEJ, petak, 15.4., od 20h, ulaz slobodan

CIRKUSKI ŠATOR CIRKOBALKANE (dvorište Pogona Jedinstvo)

SubScena za kazalište, izvedbene umjetnosti i ostale hibride poziva vas na izvedbu Klišej, kolektiva Navodnooslobodilački cirkus, 15.04.2022. u 20h u cirkuskom šatoru CirkoBalkane, u dvorištu Pogona Jedinstvo.

Od 7. do 15. travnja u sklopu SubScena rezidencijalnog programa, u CirkoBalkana šatoru održati će se rezidencija kolektiva Navodnooslobodilački cirkus koji pripremaju svoju novu predstavu naziva Klišej.

Navodnooslobodilački cirkus o svojoj nadolazećoj rezidenciji kažu: »U sklopu rezidencijalnog programa Subscene bavit ćemo se istraživanjem koncepta klišeja koristeći različite cirkuske discipline - zračne akrobacije (tkanina i krug) te dvostruki štap. Ovom konceptu približit ćemo se kroz problematiku s kojom se susrećemo u modernom svijetu: sreći kao jedinom i obligatornom cilju života. Promatramo trend toksične pozitivnosti (toxic positivity) s ciljem stvaranja nove perspektive za promatranje manifestacija ovog trenda u našem svakodnevnom životu, ali i umjetničkom stvaranju«.

Svoj će rad u nastajanju publici prezentirati 15.4.2022. godine u 20:00 u CirkoBalkana šatoru koji je postavljen u dvorištu Pogona Jedinstvo. Ulaz na prezentaciju je besplatan.

Performeri: Klara Barišić, Maša Borović, Marin Dolfić, Anja Drašković i Maja Wiena Benić

Scenografija, tehnika, light: Goran Goldin (Litemotif)

SubScena za kazalište, izvedbene umjetnosti i ostale hibride neprofitni je projekt kojeg u partnerstvu provode Autonomni kulturni centar Attack i Cirkorama, a s ciljem afirmiranja i povezivanja avangardnih i eksperimentalnih izvedbenih umjetnika/ca iz Hrvatske, regije i svijeta, neovisno o žanru, stilu i razdoblju kojem pripadaju. SubScena potiče svaki umjetnički opravdan, radikalan ili suptilan, postupak stvaranja izvedbe te razvija i promovira eksperimentalne strategije za privlačenje nove publike i uspostavljanje suvremenog umjetničkog diskursa.

Cjelogodišnji izvedbeni program SubScene počiva na lokalnim, regionalnim i međunarodnim autonomnim, ne-institucionalnim i tržišno neopterećenim produkcijama, koprodukcijama, gostovanjima te rezidencijalnim boravcima umjetnika/ca i umjetničkih skupina.

Program Subscena financijski su omogućili Grad Zagreb - Gradski ured za kulturu, Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske, Zaklada Kultura nova i Nacionalna Zaklada za razvoj civilnoga društva.

Low Income $quad x Ćelija pres. DJ WARZONE (AT), petak 15.4., 22 - 05h, ulaz: 50kn

Udružujemo snage i za prvi zajednički buking dovodimo austrijskog DJ-a i producenta fokusiranog na ekstremniji i bučniji dio spektra elektronske glazbe - DJ Warzonea! Nakon što ga je Low Income $quad ugostio na 18. izdanju, sad ćemo ga slušati i uživo u, nadamo se, već dotad promijenjenoj satnici i pomaknutom radnom vremenu.

DANCEHALL, subota 16.4., 20:00-02:00, ulaz 20 kn

Dancehall za sve. Dođite podržat vruce ritmove sa Jamajke. Glazba i ples. To je DANCEHALL!

Vein aka Dr Kongolong je nezamjenjiv selektor jamajkanske glazbene reprezentacije još od davne 1996. godine. Uređuje i vodi prvu pravu radijsku emisiju u hrvatskom eteru posvećenu reggaeu i dancehallu na Radio Studentu od 1998. do 2005. kao i na Hrvatskom radiju 2. programu od 2001 do 2006. godine. Od tada pa sve do danas bavi se multidisciplinarnim istraživanjem i proučavanjem afro karipskih glazbenih stilova, kulture, povijesti i hranjivih sastojaka kako bi spasio svijet od svakog mogućeg zla.

Cromaicanz je plesna grupa iz Zagreba inspirirana jamajkanskom i afričkim kulturama, plesom kao umjetnošću i slobodom koju pruža. S punim poštovanjem prema navedenim kulturama, cure se redovito educiraju diljem svijeta (Europa, Jamajka, SAD, Kina...) Članice Cromaicanz grupe svoje znanje i ljubav prema jamajkanskoj i afričkim kulturama rado dijele kroz organizaciju raznih plesnih inicijativa, poput redovnih treninga, otvorenih radionica, nastupa i partya. "Željele bismo sa svi osjete ljepotu energije jamajkanskog Dancehalla i afričkih plesnih stilova!'

DJ Verso dolazi iz Slovenije, na sceni je prisutan od 2006. godine. Svojom selekcijom pokušava zadovoljiti sve ukuse od roots reggae slušatelja do najzahtjevnijih dancehall plesača. Do sad je nastupao na Soča Riversplashu, Overjam festivalu, na reggae/dancehall eventima u Ljubljani, Kopru, Mariboru, Celju,Murski Soboti, Zagrebu, Puli, Klagenfurtu, Grazu, Villachu, Beogradu, Novom Sadu I Dubaju.

DJ Cool Name. Uvijek up to date real reagge dancehall.

DJ Shango. The original reggae lover. Selector.

Ulaz 20kn