Novi val stand-up komedije stiže u Tvornicu kulture

Tvornica kulture pretvorit će se u srijedu 26. studenog u epicentar smijeha kad na scenu sleti "Ekipa stigla!", stand-up show koji okuplja novu generaciju regionalnih komičara. Za ovaj projekt kojeg zajednički donose The Comedian, platforma pod kustoskom palicom Gorana Vinčića Vinče i Dobar Izlazak Agency već je prodano više od 50% kapaciteta.

"Ekipa stigla!" donosi energiju, stav i humor nove generacije komičara koji preuzimaju scenu. U večeri bez filtera, punoj improvizacije, autentičnih priča i situacija koje svi prepoznaju iz vlastitog života okupit će se autentični autori skupljeni na potezu od od Brača preko Sarajeva i Zagreba do Beograda. Line up u Tvornici čine Goran Vinčić - Vinča, Ivica Lazaneo, Admir Šećkanović, Branko Krsmanović i Josip Gotovac.

Goran Vinčić - Vinča

Jedno od najprepoznatljivijih imena domaće stand-up scene i njegov specijal Baš vas volim u svega mjesec dana bilježi skoro pola milijuna pregleda. Vinča i njegova platforma The Comedian planira okupljati komičare iz cijele regije i razvijati nove format, a poznat je po britkom humoru i produkcijskom pristupu koji je domaći stand-up podigao na novu razinu. "Želimo publici pokazati da se stand-up u regiji ne vrti samo oko poznatih imena. Dolazi nova generacija koja ima što reći, i govori to bez filtera - iskreno, duhovito i moderno" - izjavio je Goran Vinčić Vinča.

Ivica Lazaneo

Brački komičar s desetljećem iskustva i karizmom koja osvaja dvorane diljem Hrvatske. Poznat po toplom, mediteranskom humoru i savršenom spoju autoironije i društvenih zapažanja, komičar koji je rasprodao Lisinski i širi svoju fan bazu po cijeloj regiji, član Splicke scene koji ubrzano grabi prema vrhu!

Admir Šećkanović

Zagrebački komičar i član BIS Comedy kolektiva. Njegov stil spaja svakodnevne teme s britkim punchlineovima i spontanom izvedbom koja publiku drži na rubu smijeha. On je Bosanac-musliman sa kajkavskim naglaskom, smrknuti veseljak i voli crowdwork!

Branko Krsmanović

Sarajevski komičar s beogradskom adresom, Branko sa svojim regionalnim iskustvom i humorom prkosi žanrovskim okvirima. Njegove izvedbe su nepredvidive, iskrene i oštre, ponekad zbunjen, ali zapravo oštrouman, pokazat će zašto je dio Ekipe.

Josip Gotovac

Mladi komičar i dvostruki pobjednik open mica čiju je kvalitetu prepoznao i Lajnap kolektiv, a Josip je postao njihov novi član. Njegov prvi samostalni show Sjećaš li se ti mene prima sve više reakcija i poziva na gostovanje. Svjež, direktan i iskren - pravi je predstavnik nove generacije!

Ekipa u Tvornicu kulture stiže 26. studenog s početkom u 20:00, a ulaznice po cijeni od 20 eura se mogu kupiti u sustavu Entrio.