Pulski EKO LAB – mladi eksperimentiraju s reciklažnim procesima

2019. godine započela je provedba projekta EKO LAB, za koji su sredstva osigurana od Ureda za druge Vlade RH u sklopu Hrvatsko-švicarskog programa suradnje. Voditelj projekta bila je porečka udruga Zona za poboljšanje kvalitete življenja, s partnerima Gimnazijom Pula, Tehničkom školom Pula, Školom primijenjenih umjetnosti i dizajna Pula te Hrvatskim udruženjem interdisciplinarnih umjetnika (HUiU). Projektu je odobren cijeli zatraženi iznos te je u drugom krugu poziva bio najbolji među odobrenim projektima.

"Sve je krenulo od jedne ćakule na pulskoj tržnici gdje smo se Petra i ja slučajno sreli. Ona sa špežom, ja na bičikleti. Jedan od onih brainstorming susreta kad ideje samo naviru. Tako je od jednog "što kada bismo...?" nastao budući EKO LAB", uvodi nas u priču Marko Kalčić, profesor francuskog jezika u pulskoj gimnaziji te jedan od članova Eko odbora škole

MJESTO SUSRETA I EKPERIMENTIRANJA

Oboje zaljubljenici u prirodu i već dugi niz godina aktivni u njenoj zaštiti, osmislili su i prijavili projekt, čekali, prošli i krenuli u provedbu s partnerima te brojnim suradnicima. Zaštita okoliša, odnosno zaštita našeg planeta treba postati prioritetom na svim razinama. Kako bi stvorili uvjete za zajedničko stvaranje održivije i odgovornije budućnosti, o toj budućnosti ne možemo i ne smijemo promišljati bez mladih. EKO LAB uključuje upravo njih.

"EKO LAB je osmišljen kao mjesto susreta, razmjene znanja, stvaranja, ekspetimentiranja, a kako bi mladi razvijali kritičko mišljenje, njegovali kreativnost i imali uvjete da lakše dođu do ideja koje će možda postati buduća uspješna zelena rješenja", govori nam Petra Počanić iz Zone.

Mladi su kroz projekt učili o problemu plastičnog otpada, vrstama plastike, smanjenju uporabe plastike, njenom recikliranju, inovacijama u tom području. Učili su o procesima nastajanja novih proizvoda - od razumijevanja problema do stvaranja prototipa - te društveno odgovornom poslovanju. Što je najvažnije, dobili su uvjete i za hands-on učenje. Naime, u sklopu projekta adaptiran je nekorišten prostor unutar škole te su iznajmljeni mali strojevi za recikliranje plastike - perilica i sušilica, drobilica te ekstruder za filament. Mladi su se tako upoznali s procesom recikliranja. Također, korišteni su 3D printeri za prototipove ideja proizvoda koje su osmislili tijekom projekta. Cijeli je proces predstavljen na završnoj izložbi u Hrvatskom udruženju interdisciplinarnih umjetnika (HUiU), u sklopu EKO WEEK-a tj. tjedna održivog razvoja.

"Reciklaža trenutno možda nije najsretnije rješenje za problem plastičnog otpada. Međutim, ukoliko mladi budu mogli dovoljno rano učiti o tim procesima, eksperimentirati, promišljati i griješiti, moći će i dovoljno brzo osmisliti bolja rješenja. Imati mogućnst raditi na strojevima otvara mnoge mogućnosti za razvoj budućih ideja", dodaje Petra.



IZAZOVI I NAGRADE

"Projekt smo ambiciozno osmislili kao suradnju triju škola, s mladima koji posjeduju različite vještine, a povezuje ih ono zajedničko - zaštita prirode i odgovronost prema zajednici. Bilo je tu mnogo izazova, pokušaja i pogrešaka, mnoge bi stvari sada drugačije, ali i to je bit projekata - zajedno učiti, griješiti i idući put biti bolji", govori nam Sabina Damiani iz Zone.

Unatoč mnogim izazovima, jedan od kojih je svakako bila pandemija i nemogućnost okupljanja, projekt se našao među važnim nagradama. Studio Tumpić-Prenc je za EKO LAB i aMORE festival dizajnirao kampanju osvještavanja o problemu plastičnog otpada. Kampanja je osvojila zlato na European Green Awardu koji dodjeljuje nagrade za izniman doprinos održivom razvoju u Europi. Također, odabrana je za izložbu u sklopu prestižnog festivala Cannes Lions te se našla u društvu društveno odgovornih projekata Great Ads for Good koje odabire međunarodna neprofitna organizacija ACT Responsible. Izložba uključuje najbolje svjetske radove isključivo u domeni društveno odgovornih projekata nevladinih i dobrotvornih organizacija te tvrtki, i to u područjima solidarnosti, ljudskih prava, obrazovanja i okoliša.



NASTAVAK PROJEKTA

EKO LAB je nastavio svoj put. Njegova dugoročnost i razvoj bili su početna želja prijavitelja. Gimnazija Pula je osigurala nastavak projekta kroz natječaj Central European Initiative. U konkurenciji od više od 70 škola, pulaski projekt „Plastic scholastic: towards better education and innovation on environmental sustainability" se našao u 3 najbolja te dobio potporu od 20.000,00 eura. U planu je dodatno opremanje EKO LAB-a 3Devo strojevima za recikliranje i stvaranje još boljih uvjeta za mlade u pulskoj gimnaziji.

"Nastavljamo rad na problemu plastičnog otpada i jednokratne plastike s ciljem da procesom recikliranja mladi od otpada stvore nove uporabne predmete i eksperimentiraju s reciklažnim procesima. Tko zna, možda je među našim mladima novi stručnjak za materijale ili stručnjakinja za reciklažne procese koji će pridonijeti rješenju zbrinjavanja plastičnog otpada", govori nam Marko.

Mladi će nove proizvode osmisliti zajedno s Lokalnom akcijskom grupom u ribarstvu „Istarska batana". Kroz projekt učenici i učenice dobit će bolje razumijevanje ciljeva održivog razvoja UN-a, procesa zajedničkog stvaranja i rada na zajedničkom cilju za dobrobit lokalne zajednice. Kroz proces učit će se novim vještinama i kompetencijama, te zajedničkim snagama stvarati nove proizvode, promicati društvenu odgovornost i postati nositelji pozitivnih promjena u svojoj lokalnoj zajednici i šire.

"Najveće zadovoljstvo je kad neki projekt preuzme zajednica za koju je osmišljen i nastavi na njemu raditi. To je slučaj s pulskim EKO LAB-om. Sigurna sam da će Gimnazija Pula na najbolji mogući način nastaviti s aktivnostima, a mi zasigurno nastaviti uspješnu suradnju i razvoj EKO LAB projekta", zaključuje Sabina.