Psihodelični Black Lipsi vraćaju se u Zagreb

U srijedu 15. lipnja Zagrebu se vraćaju Black Lipsi, kraljevi pshodeličnog underground garage rocka.

Njihova pjesmarica i stilska evolucija jednako su zloglasni kao i njihovi live nastupi, a posljednji album "Sing In A World That's Falling Apart", rezultirao je kao njihov najmračniji, najopasniji album u karijeri.

VIDEO: https://youtu.be/mF6x2TziRQs

Koncerti su im prava orgija egzibicionizma, tinejdžerski tulum začinjen pljuvanjem jedan drugome u usta, žvaljakanjem, uriniranjem, paljenjem istrumenata, tučnjavama s publikom i grozomornim dozama alkohola i droge.

Glazba im, međutim, nikada nije bila u drugom planu i svaki od osam regularnih albuma podjednako je zanimljiv. Koliko god to otrcano zvučalo, Black Lipsi doista na vlastiti, originalan način reintepretiraju ostavštinu 60-ih. Tu su plengave prljave gitare na rubu raštimanosti, tu su plemenski vokali, vrištanje, deranje, falšanje i sve ostalo što garage rock i dalje čini zanimljivim. (trusty.hr)

DISKOGRAFIJA:

Black Lips! - 2003 (Bomp! Records)

We Did Not Know the Forest Spirit Made the Flowers Grow - 2004 (Bomp! Records)

Let It Bloom - 2005 (In The Red Records)

Good Bad Not Evil - 2007 (Vice Records)

200 Million Thousand - 2009 (Vice Records)

Arabia Mountain - 2011 (Vice Records)

Underneath the Rainbow - 2014 (Vice Records) Billboard 200 # 143

Satan's Graffiti or God's Art? - 2017 (Vice Records)

Sing in a World That's Falling Apart - 2020 (Vice Records)