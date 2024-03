Prvi integracijski program za strane radnike

Ciklus edukacija kreće iz Pule, gdje će od 25. do 29. ožujka strani radnici iz turističkog sektora učiti o specifičnostima Hrvatske kao zemlje domaćina u kontekstu nacionalnog identiteta, društvenih i kulturnih normi i vrijednosti, ali će također učiti osnove hrvatskog jezika, upoznati se sa zakonodavnim okvirom, učit će o osnovama sigurnosti na radu te će usavršavati poslovne norme u kontekstu rada s klijentima, obrade pritužbi klijenata, hitnih sigurnosnih postupaka i poslovnog bontona općenito.

Welcome to Croatia je interdisciplinarni edukacijski program cjeloživotnog obrazovanja koji odgovara izazovima integracije i osnovnog osposobljavanja državljana trećih zemalja u Hrvatskoj, kao pomoć za jednostavnije uključivanje u društvene tokove i rad u tercijarnom sektoru.

U prvom koraku, predviđeno je održavanje 10 ciklusa edukacija u trajanju po pet dana u većim gradovima u Hrvatskoj. Program se izvodi uživo, na engleskom jeziku, u sjedištima županijskih komora HGK ili u prostorima poslodavca, ako postoji interes za cijelu grupu.

Program Welcome to Croatia traje pet dana, ukupno 30 školskih sati, a izvodit će se u grupama do 30 polaznika. Najveći broj sati, 12, odnosi se na predmet Izvrsnost u poslovnim odnosima, na kojem se će se, između ostalog, obrađivati teme poput razumijevanja potreba klijenata i kolega, te na predmet Osnove hrvatskog jezika koji uključuje 9 sati nastave o svakodnevnim izrazima i jednostavnim frazama, kao i osnovne stručne pojmove i konverzacijske situacije na hrvatskom jeziku.

Osim toga, program će se kroz šest sati predmeta Hrvatska povijest, društvo i kultura pobrinuti da strani radnici lakše shvate društveno i poslovno okruženje u koje su došli živjeti i raditi, dok će im se kroz predmet Pravna sigurnost i poštivanje zakona osigurati lakše snalaženje među pravnim normama u Hrvatskoj.

Program je namijenjen svim stranim radnicima, a nude se i moduli posebno prilagođeni sektoru turizma, građevine, logistike i trgovine, u kojima danas u Hrvatskoj radi najviše stranih državljana.

Program osigurava stjecanje nužnih razina komunikacijskih, pravnih i stručnih vještina, osnovnih jezičnih kompetencija te poslovnih znanja i kompetencija potrebnih za uključivanje stranih radnika u tržište rada te rad s gostima, klijentima i suradnicima na hrvatskom govornom području.

Više informacija o programu Welcome to Croatia dostupno je na podstranici HGK.

Nakon odslušanih svih modula i izvršenih svih obaveza na programu, Veleučilište Edward Bernays i Hrvatska gospodarska komora polazniku izdaju certifikat kao dokaz o uspješnom završetku programa. Uz certifikat, polazniku se izdaje i dodatna isprava, tzv. prilog uz certifikat čija je svrha pružanje nezavisnih podataka o programu radi olakšanja transparentnosti pred poslodavcem u Hrvatskoj.