E-automobili su (ipak) bolji

Statistika kvarova njemačkog autokluba ADAC su često i dobar savjet kod kupovine vozila. Obzirom da se vozači, kad im se auto pokvari i prečesto sjete „žutih anđela" kako zovu hitnu službu ADAC-a u ovoj zemlji, autoklub raspolaže i odličnom statistikom koji automobili su najčešće njihovi „pacijenti", a kod kojih tek rijetko imaju nekog posla.

U ovogodišnjem izvješću o pouzdanosti 159 modela vozila različitih proizvođača ima i mnogo iznenađenja. Na primjer u klasi malenih vozila se kao najpouzdanija pokazala - Dacia Spring, a mnogi koji gotovo slijepo vjeruju u pouzdanost vozila Toyote će iznenaditi i kako se model RAV4 pokazao kao katastrofa na četiri kotača.

Kod uzroka kvara i zašto je netko trebao doći u pomoć se iz godine u godinu ništa ne mijenja: motori i upravljački sustavi motora su za upola manje (22,1%) neki problem od glavnog uzroka - baterije. U 8,8% slučajeva su problem gume, a toliko otprilike ima i problema s generatorom i električnim sustavom ili ključevima i sustavom blokade vozila.

Sve je dobro - dok se ne pokvari

No najveće iznenađenje može biti što su se električni automobili pokazali uvjerljivo pouzdanijima od običnih. Doduše poziva vlasnika e-automobila ima znatno više, ali samo zato jer ima i više takvih automobila na cestama. Sve u svemu, na 1000 vozila će u 4,2 slučaja to biti e-auto, a u čak 10,4 automobil s „običnim" motorom.

To je zapravo stara teorija kako su e-automobili pouzdaniji od onih s motorima sa unutrašnjim sagorijevanjem jer jednostavno imaju daleko manje pokretnih dijelova. Ako vidite rastavljen benzinski ili dizel motor, onda ćete vidjeti i milijun dijelova i motora i rasplinjača koji izgleda kao da jedva čekaju da izazovu nevolju - što u prvim danima automobilizma i jesu činili, dapače i često i rado.

No i to je zaključak kluba ADAC: nešto stariji električni automobili imaju daleko više problema od novijih. Očito je i proizvođačima trebalo vremena uočiti slabe točke, ali vremenom se one uklanjaju i vozila su pouzdanija.

Nedostaje takvih servisa

Ali ako se e-automobil i pokvari, onda i list Der Spiegel javlja o velikim - i skupim nevoljama vlasnika. Još mnogo servisa u Njemačkoj uopće neće niti primiti e-auto na popravak jer njihove snažne baterije nisu neopasne za mehaničara koji ne zna točno, što treba napraviti. Ali čak i kad je riječ o nekom mehaničkom kvaru na prijenosu, običan servis radije neće imati posla s takvim kvarom nego ga šalje u ovlašteni servis proizvođača.

A tamo je uvijek ista priča: čak i kad se radi o kvaru dijela nekog sustava ili pojedine ćelije seta baterija, redovito će tražiti od vlasnika da baš sve promijeni - što često košta više nego čitav automobil. Postoje specijalizirani servisi koji će popraviti i takve kvarove - doduše ne jeftino, ali ne i za tako paprenu cijenu - no, oni su i u Njemačkoj još izuzetno rijetki.