Prva LYNX 2000 čistilica stigla u Australiju

Hrvatska tvrtka RASCO, jedan od vodećih europskih proizvođača specijalizirane opreme za održavanje prometnica i komunalnih površina, ostvarila je novi međunarodni uspjeh isporukom kompaktne čistilice LYNX 2000 na australsko tržište.

Ovaj izvozni iskorak predstavlja važan korak naprijed na putu osvajanja svjetskih tržišta iz podravskog Kalinovca, ali i snažnu potvrdu globalne konkurentnosti hrvatske industrije u segmentu visoko sofisticiranih komunalnih vozila.

„Ulazak na australsko tržište potvrda je da hrvatski proizvodi mogu odgovoriti i na najzahtjevnije svjetske standarde. LYNX 2000 rezultat je dugogodišnjeg ulaganja u razvoj, znanje i kvalitetu. Ova isporuka predstavlja važan simbol onoga što domaće znanje, upornost i inovativnost mogu ponuditi globalnom tržištu", izjavio je Ivan Franičević, predsjednik Uprave RASCO-a.

LYNX 2000 - kompaktna čistilica za suvremene urbane izazove

LYNX 2000 odlikuju kompaktne dimenzije, iznimne manevarske sposobnosti, te vrhunska učinkovitost čišćenja. Ergonomski oblikovana kabina vozila udobno je radno okruženje za operatere, a mogućnost rada u različitim klimatskim uvjetima čini ga idealnim rješenjem za urbane sredine diljem svijeta.

Iz Kalinovca prema globalnim tržištima

RASCO svoje proizvode već godinama izvozi u više od 40 zemalja, a širenje distributivne mreže na Australiju otvara dodatne mogućnosti za rast. Australsko tržište pridaje pažnju tehničkim i ekološkim standardima, što dodatno potvrđuje konkurentnost LYNX 2000.

Ovaj izvozni iskorak dodatno učvršćuje poziciju RASCO-a kao jednog od tehnološki najnaprednijih proizvođača komunalne opreme u Europi, ali i kao ambasadora hrvatske proizvodnje i inovacija na globalnoj razini.