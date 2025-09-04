Sve je spremno za 17. ZeGeVege festival održivog življenja! Zagrebački Europski trg od 5. do 7. rujna 2025. od 9 do 21 sat pretvorit će se u malu vegansku oazu i ugostiti brojne izlagače s bogatom ponudom hrane i pića, cruelty-free kozmetike te održivih proizvoda poput kućnog uređaja za recikliranje, naočala nastalih od plastike iz Jadranskog mora te platnenih pelena i ostalih višekratnih higijenskih potrepština. Posjetitelje očekuje zanimljiva ponuda street food jela poput turskih delicija yufke, pide i lahmacuna, tajlandskog pad thaia, biljne piletine u wrapu, raznih vrsta hamburgera i falafela, baklave, chesecakea i veganskih macaronsa. Posebna atrakcija bit će delikatesni veganski sirevi od fermentiranih orašastih plodova, koje će posjetitelji moći degustirati kao mac'n'cheese.

Svi će se moći besplatno opskrbiti edukativnim materijalima, uživati u degustacijama, nabaviti drage si artikle po promotivnoj cijeni, ali i nešto osvojiti na nagradnim igrama i tombolama.

Kako navode organizatori Prijatelji životinja, koji organiziraju ovaj festival na neprofitnoj osnovi, ZeGeVege nije samo gastronomski događaj, već, prije svega, prilika za edukaciju i ohrabrenje za stvaranje pozitivnih promjena. Posjetitelji će u skladu s time tri dana moći dobiti inspiraciju za život bez iskorištavanja životinja i narušavanja okoliša te otkriti zašto se u biljnim namirnicama kriju užitak, zdravlje i održivost.

Sva tri dana na pozornici će se odvijati edukativni program s 20 stručnih sugovornika, među kojima su znanstvenici, veterinari, umjetnici, sportaši, a teme su raznolike - od problematike kultiviranog mesa kao hrane budućnosti i mogućnosti proizvodnje umjetne kože od biljnih materijala kao mode budućnosti do zaštite oprašivača u gradu, osnivanja skloništa za mačke, nutricionističkih savjeta za cijelu obitelj i biljnih namirnica kao goriva za postizanje sportskih rezultata. Na ZeGeVege festivalu održat će se i radionica kreativnog recikliranja odjeće za djecu i roditelje, nastup klasičnog indijskog plesa i umjetnički performans koji propituje odnos ljudi prema životinjama. Svojom pozitivnom atmosferom i spojem zabave, edukacije i održivosti, ZeGeVege festival nezaobilazan je događaj u turističkoj, gastronomskoj i kulturnoj ponudi Zagreba.

Ovogodišnji ZeGeVege obilježila je i suradnja s glazbenicom Bernardom Bobovečki, čiji snažan glas i karizma prate emotivnu kampanju „Moje srce bira veganstvo". Fotografirana sa spašenim životinjama na našičkoj Farmici, Bernarda je svima poslala poruku suosjećanja i poticaj na promjene kroz pozitivne izbore na tanjuru. „Veganstvo nije odricanje, nego dar", poručila je naglašavajući da svaki obrok može biti prilika za život bez patnje i brigu za vlastito zdravlje.

„Veganstvo donosi brojne prednosti za zdravlje jer smanjuje rizik od bolesti, daje više energije i jača imunitet, a istodobno čuva okoliš smanjujući emisije stakleničkih plinova, potrošnju vode i uništavanje šuma. Osim toga, svaka biljna odluka na tanjuru znači spašene živote životinja koje zaslužuju živjeti slobodno i bez patnje. Upravo na ZeGeVege festivalu svi zainteresirani mogu na jednome mjestu otkriti kako napraviti prve korake prema veganstvu - od nabave proizvoda i kuharica do edukativnih razgovora i degustacija. ZeGeVege je idealna prilika da svatko nauči kako jednostavno, ukusno i s puno užitka može živjeti zdravije, ekološkije i suosjećajnije", zaključuju ističući da je ulaz slobodan, a dobrodošli su svi.

ZeGeVege festival u skladu je s tzv. „Niskougljičnom strategijom", koju je donio Hrvatski sabor. Riječ je o prijeko potrebnom planu za ublažavanje klimatskih promjena i zaustavljanje uzročnika globalnog zatopljenja. U njemu se navodi da bi se „značajno (izravno i neizravno) smanjenje emisije stakleničkih plinova moglo ostvariti uz promjene prehrambenih navika društva, odnosno mjerama kojima bi se poticala veća potrošnja namirnica biljnog porijekla". Upravo biljna prehrana, kakvu promovira ZeGeVege festival, jedan je od najučinkovitijih načina na razini pojedinca i zajednice da se smanji ugljični otisak, ublaže klimatske promjene i izgradi održivija budućnost.

ZeGeVege odvija se pod podrškom i pokroviteljstvom Predsjednika Republike Hrvatske Zorana Milanovića, Vlade Republike Hrvatske, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, Grada Zagreba, Turističke zajednice Grada Zagreba te Agencije za poljoprivredu i hranu.

Posjetitelji će moći konzumirati hranu sjedeći na klupama, pod hladom suncobrana, a svatko će dobiti edukativnu brošuru s receptima. Brošura se može prolistati i u online formatu na www.prijatelji-zivotinja.hr, gdje se nalazi više informacija i cijeli program sa satnicom.



Pokroviteljstva i podrške:

Predsjednik Republike Hrvatske - Zoran Milanović, Vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Grad Zagreb, Turistička zajednica Grada Zagreba, Agencija za poljoprivredu i hranu.



Izlagači ZeGeVege festivala:

Spar (generalni sponsor), dm, NoMu, Fire & Stone, Bormax dekorateri, Centar za egzotično voće, Crunch you, Domaća radinost Borka Plavšić, Falafel, etc., Flafi pelene, Gheri story, Graska d.o.o., Iris & Branimir Delicije (Braniteljska zadruga Arka naša), Lika Garden, Makam, Maritimo Recycling, Meow me, Mohanji Hrvatska, Norsan Adriatik, Oaza Joyful Kitchen, OPG Benkotić Božena, OPG Grivičić (Aurelia Natura), OPG Hukavec, OPG Kalić Zvonimir (Croaticanna), OPG Korade, OPG Kovačić, OPG Kranjčević, OPG Marijana Šantić, OPG Minarić, OPG Rogić, OPG Rossi, OPG Diana Romić, OPG Rosa Petalis, OPG Sinković Danijel, Slatko moje zeleno, Slovensko vegansko društvo, OPG Svarog, OPG Valen, people2people, Prava šapa, Sana Delikatese, Sklonište za nezbrinute životinje Grada Zagreba Dumovec, SMID, Smion, Socijalna zadruga Humana nova, SOS cat, Spar, Thai Thai Street food, Udruga Pobjede, Udruga Sativa, Vegehop, Vindija, Zelene tehnologije (Reencle), Zovko obrt (Bibi)



Restorani izlagači:

Spar, Oaza Joyful Kitchen, Falafel etc, Thai Thai Street food, Makam Naturkost



Medijski pokrovitelji:

Večernji list, zagreb.hr, Metro Portal, rijekadanas.com, Europakat, Zagreb plakat



Sponzori:

HDS ZAMP, Zagrebački holding



Prijatelji festivala:

Annapurna, ILIRIC-EKO d.o.o., Subsonic Events, Encian