Provjerite dobro - jeste li hipohondar

Hiponondrija je nezgodna stvar, zapravo - iako mnogima spasi život, nekad su vam drugi ljudi naporni kad govore o svojim zdravstvenim problemima.

Svaki put kad, na primjer, osjetite bol u grudima, pomislite da je to simptom ozbiljne srčane bolesti, a svaka glavobolja vas asocira na moždani udar. To nije zdravi način razmišljanja, jer se tijekom svog života čovjek razbolijeva nebrojeno mnogo puta, a velika većina obih boljki ne dovodi do najgoreg scenarija.

Iako ste savršeno zdravi, u stalnom ste strahu da ćete u svakom trenutku dobiti neku bolest. Zbogt toga ste konstantno uplašeni i pretjerano oprezni. Vodite računa gdje idete, što radite i što jedete i pijete, a sve iz ničim utemeljenog osjećaja da ćete se razboljeti. Taj osjećaj vas paralizira i ograničava vaš potencijal.

Bez obzira na to što vam liječnik kaže, vi i dalje nemate mira i iskreno vjerujete da ste bolesni, iako niste dobili nijednu dijagnozu. Zbog ovog vjerovanja, vi često tražite drugo, a ponekad i treće mišljenje liječnika i ne žalite novac koji ste dali za ove usluge.

Ako vam sve ovo zvuči poznato i mislite da ste hipohondar, vrlo je važno da potražite stručnu pomoć. Stalno razmišljanje o bolestima može biti vrlo stresno, a na kraju zbog slabljenja imuniteta uslijed ansksioznosti, može doći do pojave prave bolesti