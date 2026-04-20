Proteini u prahu: dodatak prehrani ili nužna potreba?

Proteini u prahu desetljećima su bili rezervirani isključivo za bodybuildere i profesionalne sportaše. Danas ih, međutim, nalazimo na policama svakog supermarketa, a koriste ih svi - od zaposlenih roditelja koji nemaju vremena za doručak do starijih osoba koje žele očuvati mišićnu masu. No, postavlja se ključno pitanje: jesu li ovi dodaci doista zdravi i što se zapravo skriva iza šarenih pakiranja?

Da bismo odgovorili na to pitanje, važno je razumjeti da su proteini u prahu izolirani izvori bjelančevina dobiveni iz mlijeka (sirutka i kazein) ili biljnih izvora (grašak, riža, konoplja, soja). Za većinu zdravih ljudi, oni su potpuno sigurni i mogu biti izuzetno koristan alat. Njihova najveća prednost je praktičnost. U svijetu gdje je brzina prioritet, proteinski shake nudi brz način za oporavak mišića nakon treninga ili nadoknadu proteina u obroku koji bi inače bio sastavljen samo od ugljikohidrata.

Međutim, zdravstveni aspekt uvelike ovisi o sastavu konkretnog proizvoda. Čisti protein u prahu je jedno, ali mnogi komercijalni proizvodi prepuni su dodanih šećera, umjetnih sladila poput aspartama, zgušnjivača i konzervansa. Pretjerana konzumacija takvih mješavina može dovesti do probavnih smetnji, napuhnutosti ili nepotrebnog unosa kalorija. Također, važno je napomenuti da bubrezi zdravih osoba mogu bez problema procesuirati povećan unos proteina, ali osobe s već postojećim bolestima bubrega trebaju biti oprezne i konzultirati se s liječnikom.

Jedan od ključnih mitova jest da proteini u prahu mogu zamijeniti cjelovitu hranu. Prava hrana, poput piletine, ribe, jaja, mahunarki ili orašastih plodova, uz proteine donosi i čitav spektar vitamina, minerala i vlakana koje prah ne može u potpunosti replicirati. Nutricionisti se slažu: proteini u prahu trebali bi biti upravo ono što im ime kaže - dodatak prehrani, a ne njezina baza.

Za koga su onda oni najbolji? Sportaši s visokim energetskim potrebama, vegani koji teže unijeti dovoljno esencijalnih aminokiselina te osobe u fazi oporavka od operacija mogu imati značajne koristi. Ključ je u umjerenosti i čitanju deklaracija. Biranje proizvoda s kratkim popisom sastojaka i bez suvišnih aditiva najsigurniji je put prema zdravlju.

U konačnici, proteini u prahu nisu čarobni štapić za zdravlje, ali ni opasni kemijski preparati. Oni su praktičan alat koji, ako se koristi pametno i u sklopu uravnotežene prehrane, može pomoći u postizanju fitnes ciljeva i održavanju vitalnosti organizma.