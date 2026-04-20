Je li proljetni umor mit ili stvarnost?

Dok se priroda oko nas budi, mnogi se ljudi paradoksalno osjećaju kao da bi najradije prespavali cijeli dan. Iako se često spominje u neobaveznim razgovorima uz kavu, proljetni umor nije samo psihološki konstrukt ili lijenost. To je stvaran fiziološki fenomen uzrokovan prilagodbom našeg tijela na promjene u temperaturi, intenzitetu svjetlosti i duljini dana.

Glavni krivac za ovaj osjećaj "težine" su naši hormoni. Tijekom zime, tijelo proizvodi više melatonina, hormona spavanja, kako bi se prilagodilo tamnijim i kraćim danima. Dolaskom proljeća i jačim sunčevim zrakama, organizam počinje intenzivnije lučiti serotonin, poznat kao hormon sreće. Međutim, ta hormonalna smjena ne događa se preko noći. Tijelu je potrebno otprilike dva do tri tjedna da uspostavi novu ravnotežu. U tom međuprostoru, visoka razina melatonina i dalje cirkulira krvlju dok se serotonin tek počinje stabilizirati, što rezultira osjećajem letargije, razdražljivosti i čestim promjenama raspoloženja.

Osim hormona, važnu ulogu igraju i krvne žile. S porastom vanjske temperature, krvne se žile šire, što uzrokuje blagi pad krvnog tlaka. Taj pad tlaka dodatno doprinosi osjećaju pospanosti i vrtoglavice, osobito kod osoba koje i inače imaju niži tlak.Kako se uspješno nositi s ovim stanjem? Prvi korak je maksimalno izlaganje dnevnoj svjetlosti. Boravak na otvorenom pomaže tijelu da ubrza proizvodnju serotonina i regulira unutarnji sat. Čak i kratka šetnja od 15 minuta može značajno podići razinu energije.

Prehrana igra jednako važnu ulogu. Nakon zimske, često teže i kaloričnije hrane, organizmu je potreban detoks. Uvođenje sezonskog voća i povrća bogatog vitaminom C, magnezijem i željezom pomoći će u borbi protiv oksidativnog stresa. Hidratacija je također ključna - pijenje dovoljno vode sprječava dodatno usporavanje metabolizma.

Također, preporučuje se izbjegavanje pretjeranog unosa kofeina. Iako se kava čini kao očito rješenje, ona može dovesti do naglih padova šećera i energije kasnije u danu, što samo produbljuje osjećaj umora. Umjesto toga, bolje je osloniti se na blagu tjelovježbu i tuširanje naizmjenično toplom i hladnom vodom, što potiče cirkulaciju i budi živčani sustav.

Sve u svemu, imate sreće - proljetni umor je privremeno stanje. Slušajte svoje tijelo, dopustite si koji sat sna više ako je potrebno i prihvatite ovaj period kao prirodnu fazu "ponovnog pokretanja" vašeg biološkog sustava.