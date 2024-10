Protein koji bi mogao omogućiti mršavljenje bez dijete

Istraživači napravili su važan korak prema razvoju novog lijeka koji bi mogao pomoći u mršavljenju bez potrebe za rigoroznim dijetama, prenosi Anadolu. Otkriće se temelji na varijantama proteina koje se prirodno povećavaju tijekom tjelesne aktivnosti i ubrzavaju proces sagorijevanja masti.

Prema portalu Japan Today, tim istraživača s Sveučilišta Kobe otkrio je varijante proteina pod nazivom "PGC-1a", koji se proizvode u skeletnim mišićima tijekom vježbanja. Znanstvenici su ustanovili da povećanje ovih proteinskih varijanti ubrzava potrošnju energije, što pomaže u bržem sagorijevanju masti.

Ono što je zanimljivo jest da se ove varijante proteina ne proizvode jednako kod svih ljudi. Čak i kada dvije osobe izvode iste vježbe, mogu postići različite rezultate u gubitku težine, što ukazuje na individualne razlike u proizvodnji proteina.

Novi lijek za mršavljenje bez vježbanja?

Do sada su lijekovi za liječenje pretilosti uglavnom bili usmjereni na suzbijanje apetita, no ovo otkriće otvara vrata razvoju novih vrsta lijekova. Prema dr. Wataruu Ogawi s Sveučilišta Kobe, novo otkriće moglo bi dovesti do stvaranja lijekova koji potiču sagorijevanje masti bez potrebe za fizičkom aktivnošću.

Ovo istraživanje objavljeno je u uglednom europskom znanstvenom časopisu Molecular Metabolism te predstavlja veliki korak naprijed u razumijevanju procesa mršavljenja i potencijalnom razvoju učinkovitijih tretmana za pretilost.

Što je pretilost i kako utječe na zdravlje?

Pretilost, poznata i kao gojaznost, medicinsko je stanje u kojem se u tijelu nakuplja prekomjerna količina masnoće, što može ozbiljno ugroziti zdravlje. Osobe se smatraju pretilima kada njihov indeks tjelesne mase (BMI) premašuje 30 kg/m2, dok se oni s BMI-jem između 25 i 30 kg/m2 smatraju osobama s prekomjernom težinom. U nekim istočnoazijskim zemljama koriste se stroži kriteriji.

Pretilost značajno povećava rizik od raznih bolesti, uključujući bolesti srca, dijabetes tipa 2, opstruktivnu apneju, neke vrste raka i osteoartritis. Upravo zbog tih zdravstvenih rizika, novo otkriće japanskih znanstvenika moglo bi predstavljati važan iskorak u borbi protiv pretilosti i njenih posljedica.

Nada za budućnost

Japanski su znanstvenici ponudili novu perspektivu u liječenju pretilosti. Iako je vježbanje i dalje ključno za zdravlje, ovaj napredak otvara mogućnosti za lijekove koji bi mogli pomoći onima koji se bore s gubitkom kilograma, čak i bez intenzivnih fizičkih aktivnosti.