Projekt Ilica: Q'ART - Sve boje Ilice

Ove jeseni od 13. do 19. rujna Projekt Ilica: Q'ART donosi sve boje Ilice u srce grada i budi autentičnu šarolikost glavne zagrebačke ulice Ilice i Britanskog trga. Projekt Ilica: Q'ART ove godine odvija se u okviru dugo iščekivane umjetničke sinteze Artupunkture, koju je inicirala i koju orkestrira Turistička zajednica grada Zagreba.

Umjetnost će se ponovno probuditi u zajednici, a Ilicu će preplaviti more kreativaca koji će u obliku pop up izložbi predstavljati svoje rukotvorine, radove i proizvode pa će i ovog puta 19. rujna zagrebačkom žilom kucavicom promet biti zatvoren. Ilička publika cijeli tjedan imat će mogućnost podržati lokalne obrtnike i samu umjetnost u zajednici, tijekom čega će uživati u jedinstvenom ugođaju kojeg će im pružiti mnogi glazbenici. Otvorenje Projekta Ilica: Q'ART održat će se u ponedjeljak od 17 sati na dalje na Britanskom trgu uz fantastičnu glazbenu atmosferu koju će stvoriti Radio 808 i Mangroove.

Program Projekta Ilica: Q'ART kroz tjedan odvijat će se na Britanskom trgu, a svaki dan između 17 i 22 sata donosi novu vrstu izlagača. "STYLE ME" ponedjeljak posvećen je modi i modnim dodatcima, dok će utorak preplaviti glazbeni ugođaj Mary May, umjetnost, knjige i sve za uređenje doma pod nazivom "ART4HOME". „FUN4ALL" srijeda će uz glazbu Doležal/Šestak/Levačić/Šantek Quarteta uveseliti sve one s klincima i ljubimcima, ali i one koji bi uz stručno vodstvo ekipe s Radija 808 htjeli postati radijski voditelj ili glazbeni urednik na jedan dan.

„GOODY FOODY" četvrtak donosi zdravu hranu, proizvode OPG-ova, bend Kozmodrum te će posjetitelji moći saznati više i o Plavom cekeru, a u petak na „PLANT MARKETU" možete osim razmjene biljaka, savjeta, iskustava te glazbenog ugođaja Uzu banda donijeti i svoju biljku na liječenje. Nakon raznolike subote uz glazbu Sonic Diptycha, u nedjelju kao i uvijek održava se festival zajednice na samoj Ilici. Opet ćete moći popiti kavu na tračnicama, pronaći sve što ste propustili tijekom tjedna te uživati u fantastičnom glazbenom doživljaju kojeg će vam pružiti Lela Kaplowitz trio, Melita Lovričević trio, Bruna Matić Quartet, Oridano Gypsy Jazz trio, Ivana Galić i SoulBeat i Azil trio.

Nedjelja je kao i uvijek rezervirana za dječji program u organizaciji Eko Limač festa, a ULUPUH će nas ponovno počastiti potpuno neočekivanom modnom revijom. Ove godine pripremili smo i neke nove sadržaje pa će se tako od 13. do 19. rujna na adresi Ilica 90 (bivša Galerija Greta) održavati izložba fotografija Pere Kvesića pod nazivom „Pokojnici", a u dvorištima Ilice 65 (Regular Bar), Ilice 67 (Ambar) i Ilice 73 (Ro-do Bar) će se održavati mnoge izložbe i predstavljanja dizajnera, umjetnika i ilustratora začinjeni glazbenim nastupima. Program pod nazivom Čudnovati Vuglec na adresi Ilica 73 donosi izložbu „Pero Zloba i Tinu Ninu" kolektiva Jutarnja Šetnja, Alternativnu galeriju 5538, a izlagači su Tužni Marin i Erol Sjajni.

Kao integralni dio Projekta Ilica: Q'ART od 9. do 30. rujna 2021. odvijat će se izložba-akcija Galerije Ilica „Društveni procesi" smještena od Trga bana Josipa Jelačića do Britanskog trga. Kurator izložbe je umjetnik Aleksandar Battista Ilić, a ulogu produkcijskog partnera ima Hrvatsko društvo likovnih umjetnika.

Organizatori Projekta Ilica: Q'ART su Ivana Nikolić Popović i Aleksandar Battista Ilić ispred Umjetničke organizacije IMAGINE platforma, produkcijski partner je Hrvatsko društvo likovnih umjetnika.

Projekt Ilica Q'ART od srca zahvaljuje na podršci pokroviteljima događanja, bez kojih bi realizacija bila nemoguća: Ministarstvo kulture i medija, Grad Zagreb, Turistička zajednica grada Zagreba, T-hrvatski telekom, IGEPA group, Arskopija, Večernji list i T-portal. Isto tako zahvaljujemo svim stanovnicima Ilice, kafićima i trgovinama na suradnji i susretljivosti.

Više informacija o programu nalazi se na poveznici: https://projektilica.com/program-2021-rujan/