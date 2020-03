Program ZagrebDox Pro ove godine u online okruženju!

16. izdanje Međunarodnog festivala dokumentarnog filma ZagrebDox nedavno je odgođeno zbog trenutne epidemiološke situacije u Hrvatskoj, Europi i svijetu, no dio programa usavršavanja za filmske profesionalce, ZagrebDox Pro, održat će se u terminu od 15. do 23. ožujka, i to u online okruženju.

Pored radionice, koja se održava online, mijenja se i sam format Pitching foruma koji će se po prvi puta održati uz pomoć višestrukih online platformi što polaznicima otvara nove kreativne mogućnosti da predstave vlastite projekte. Iako smo spletom nesretnih okolnosti primorani na ovaj novi format, bit će nam zanimljivo, vjerujem i izazovno, iskušati niz potencijalnih novih mogućnosti koje će biti rezultat ovog inovativnog pristupa u daljnjem razvoju tih alata i formata, kaže Marina Burić, producentica programa ZagrebDox Pro.

Podsjetimo, svake godine u sklopu programa ZagrebDox Pro u Zagrebu se okupljaju redatelji/ce i producenti/ce nezavisnih autorskih dokumentarnih projekata koji se nalaze u različitim etapama razvoja i produkcije dokumentarnih filmova. Pod vodstvom mentora, stručnjaka iz svijeta dokumentaristike, autori/ce sudjeluju u intenzivnoj višednevnoj radionici i pripremaju se za Pitching forum, javnu sesiju na kojoj vlastite projekte predstavljaju žiriju sastavljenom od televizijskih urednika, predstavnika različitih međunarodnih filmskih fondova i festivala, distributera i producenata, kao i ostalih filmskih profesionalaca. Tijekom radionice mentori detaljno prolaze kroz redateljske i producentske aspekte svih projekata; razvijaju se sinopsisi i traileri, razrađuju budžeti i pružaju savjeti o mogućim načinima financiranja, a posebna pozornost tijekom radionice posvećuje se radu na prezentaciji i što efikasnijem predstavljanju projekata potencijalnim financijerima i partnerima.

Na ovaj način, u novonastalim okolnostima u kojima program ZagrebDoxa nije moguće održati kao javno okupljanje, svim sudionicima programa tako će biti omogućeno da svoje projekte razviju te ih, situaciji unatoč, predstave međunarodnom panelu.

Ove godine za sudjelovanje u programu ZagrebDox Pro odabrano je dvanaest projekata, čiji autori/ce dolaze iz jedanaest država. Tako će uz dva hrvatska projekta, od kojih jedan potpisuju Davor i Anđela Rostuhar, a drugi Justina Matov, u radionici i pitchingu sudjelovati projekti iz Bjelorusije, Italije, Gruzije, Libanona, Mađarske, Njemačke, Poljske, Rumunjske, Slovenije i Švedske.

Mentori i voditelji radionice su Leena Pasanen, direktorica Biografilm Festivala u Bologni i bivša umjetnička direktorica festivala DOK Leipzig, te Stefano Tealdi, talijanski redatelj, producent i iskusni filmski edukator. Članovi panela koji će ocjenjivati pitching sesiju bit će, između ostalih, i Cecilia Lidin iz Danskog filmskog fonda te producentica Al Jazeere Balkans, Lejla Dedić. Najbolje ocijenjenim projektima dodjeljuju se i priznanja: Nagrada HBO Europe, koju dodjeljuje češka producentica Hanka Kastelicová, uključuje 2000 eura za daljnji razvoj projekta; Nagrada Al Jazeera Balkans donijet će 1000 eura odabranom projektu; jednom od projekata pripast će Nagrada ZagrebDox Pro Online Mentor koja uključuje jednogodišnje mentorstvo sa Cecilijom Lidin, koja ujedno i dodjeljuje ovu nagradu; a jedan će projekt osvojiti Nagradu DAE Mentoring Pitch, odnosno besplatno članstvo za redatelja i producenta odabranog projekta u Europskoj dokumentarnoj udruzi, novom paneuropskom udruženju profesionalaca s područja dokumentarnog filma.